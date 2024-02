La desopilante reacción en la casa de Gran Hermano tras una exquisita comida que les hizo Romina

Lo cierto es que ni bien Licha ayudó a Uhrig a sacar del horno el primero de los dos pasteles, el resto de los hermanitos aplaudió a Romina y de manera inconsciente formaron fila para, cual campamento escolar, obtener su porción.

Romina Uhrig reparte pastel de papas - GH2023.jpg

"Romi, ¿¡sabés hace cuánto que no comemos un pastel de papas!?", confió desbordada de felicidad Rosina Beltrán; mientras que Emmanuel reparó divertido: "Miren la fila perfecta que se armó".

En tanto, Agostina Spinelli la halagó asegurándole "Decí que estás casada porque sino me caso yo con vos", a lo que Romina le respondió risueña: "Probalo y después me decís si te casás".

Por último, tras disfrutar del tradicional pastel de papas todos juntos en la enorme mesa de la casa, Rosina no pudo más que agradecerle el gesto a la morocha asegurándole: "Es la comida más rica que comimos acá".

Así fue la nominación de Romina Uhrig en su regreso a Gran Hermano

En la noche del miércoles, como todas las semanas, fue gala de nominación en la casa de Gran Hermano (Telefe), pero esta vez con la participación especial de Romina Uhrig, que fue invitada a pasar 48 horas con los hermanitos.

La ex diputada entró al reality con la misión de ayudar a los jugadores con la limpieza y el orden, y además les dio consejos para mejorar su convivencia hasta que finalicen sus días allí.

Luego de 24 horas dentro de la casa más famosa del país, Romina fue llamada al confesionario e hizo su nominación correspondiente con los votos negativos y positivos.

“No lo hago ni por juego ni por lo que vi afuera sino porque ayer y hoy que estuve acá. La verdad me trataron todos muy bien, son divinos todos pero bueno. Para colmo ayudaron todos...”, aseguró al comienzo.

Romina Uhrig nominación

Acto seguido, comenzó con la nominación y le dio 2 votos negativos a Virginia. “Es con que la que menos hablé y por ahí a los chicos los noto distintos, más entusiasmados y con más ganas. A ella la noto como que si se ve le da igual”, fueron sus motivos.

Después de un rato de pensar, le dio el ultimo votó negativo a Manzana y se excusó en que tampoco tuvieron mucho diálogo. De esta manera, comenzó con los votos positivos y le dio 2 votos a Rosina Beltrán y 1 para Agostina Spinelli.

“Ya Rosi me caía bien de afuera, me parece divina, tiene una luz que me hace acordar mucho a las chicas. Agos, al contrario, capaz afuera mucho no me gustaba y la verdad que acá me llevo de diez. Creo que si hubiese estado en la casa hubiese sido con la que hubiera estado acá adentro, divina”, argumentó.