La despreciable actitud de Furia en la final de Gran Hermano cuando ganó Bautista: el video

En las imágenes que compartió la cuenta en X @elejercitodelam se ve como Furia se para de su silla de manera veloz e increpa verbalmente a uno de los trabajadores del programa, haciendo gestos con su mano.

Y esto no fue lo único ya que luego de abrazar a Emmanuel Vich, su amigo en el reality que terminó segundo, Furia finalmente se retiró del estudio por uno de los laterales y no participó del saludo final de todos los ex participantes para Bautista, el flamante ganador.

Esta otra llamativa acción de la tatuada de no estar al momento de la consagración de su ex compañero se volvió viral en las redes sociales rápidamente y obviamente abrió el debate entre sus fanáticos y aquellos que están en su contra.

Cabe recordar que Furia quedó eliminada hace ya varias semanas del reality y siempre manifestó su deseo de llegar a la última instancia y ser la ganadora del programa para quedarse con el premio.

Furia admitió su delirante estrategia de juego en Gran Hermano y pidió disculpas: el video

Durante su brevísimo regreso a la casa de Gran Hermano 2023, Telefe, esta semana para alentar a los finalistas junto a Martín y Lucía, Juliana Furia Scaglione admitió que "fabuló" y "deliró" a lo largo de su estadía en el reality.

Reunidos alrededor de la mesa de la casa, la entrenadora confesó ante Emma, Bautista y Nicolás, acompañados por Licha, Chula e Isabel, quienes reingresaron para hacer campaña por los finalistas, que su accionar siempre fue una actuación.

Tras contar que lo primero que hizo al salir de la casa fue "comprar puchos", Carla le dijo que debería dejar de fumar por lo que Juliana explicó: “Hacía 11 años que no fumaba. Entré a la casa, se fue La Chula, Catalina, también es su culpa, se fueron, me dejaron sola con esa Agostina y un día viene Bautista a decirme que me gritaron que me aleje de Agostina y ahí empecé a delirar de una manera...”.

Así, luego de esta confesión, todos los presentes exclamaron entre risas: “¡Lo reconoció! ¡Dijo la palabra delirar!”.

“Se llama fabular. Dentro de la casa, mi personaje fabulaba. Aparte soy muy creativa. Entonces yo me creo mis propias historias, es como una película. Quiero que sepan que para mí es divertido vivir así, inventando cosas o creando cosas, aunque no sean reales. Porque creativamente eso es un artista”, argumentó entonces Juliana.

Al tiempo que agregó:“Para poder sobrevivir acá dentro estando sola ¿qué hacía? creaba personajes, chicos. Furia es un personaje", y sorprendió al reconocer que lastimó a varios compañeros. "Mil disculpas al que no entendió mi personaje y se sintió dolido. Lo siento mucho cariño”, deslizó fiel a su estilo.

Por último, Furia Scaglione confesó también la estrategia que usó para sacar a tantos de competencia a tantos jugadores.“Es un juego y mi única manera de echar gente era rompiéndoles los huevos y la paciencia. Yo les dije que era insoportable”, concluyó.