Furia admitió su delirante estrategia de juego en Gran Hermano y pidió disculpas: el video

Tras contar que lo primero que hizo al salir de la casa fue "comprar puchos", Carla le dijo que debería dejar de fumar por lo que Juliana explicó: “Hacía 11 años que no fumaba. Entré a la casa, se fue La Chula, Catalina, también es su culpa, se fueron, me dejaron sola con esa Agostina y un día viene Bautista a decirme que me gritaron que me aleje de Agostina y ahí empecé a delirar de una manera...”.

Así, luego de esta confesión, todos los presentes exclamaron entre risas: “¡Lo reconoció! ¡Dijo la palabra delirar!”.

“Se llama fabular. Dentro de la casa, mi personaje fabulaba. Aparte soy muy creativa. Entonces yo me creo mis propias historias, es como una película. Quiero que sepan que para mí es divertido vivir así, inventando cosas o creando cosas, aunque no sean reales. Porque creativamente eso es un artista”, argumentó entonces Juliana.

Al tiempo que agregó: “Para poder sobrevivir acá dentro estando sola ¿qué hacía? creaba personajes, chicos. Furia es un personaje", y sorprendió al reconocer que lastimó a varios compañeros. "Mil disculpas al que no entendió mi personaje y se sintió dolido. Lo siento mucho cariño”, deslizó fiel a su estilo.

Por último, Furia Scaglione confesó también la estrategia que usó para sacar a tantos de competencia a tantos jugadores. “Es un juego y mi única manera de echar gente era rompiéndoles los huevos y la paciencia. Yo les dije que era insoportable”, concluyó.

Ángel de Brito cruzó Furia de Gran Hermano tras su explosiva reacción: "Te están usando y te van a..."

Esta semana, además de reingresar por 24 horas a la casa de Gran Hermano 2023 (Telefe), Juliana Furia Scaglione estuvo en Se Picó, el ciclo de Gastón Trezeguet en República Z, y disparó contra Ángel de Brito, Yanina Latorre y LAM.

"En LAM son grandes mentirosos. Tergiversan. Tienen una manera de vender que les funciona. Yo soy una persona muy amorosa, entonces ¿por qué venden que soy una violenta?", afirmó.

Además, Furia mencionó a Ángel de Brito y aseguró: "Dedicate a otra cosa, a hablar de cosas más importantes, como que hay un niño perdido. Hay un montón de cosas más importantes en Argentina antes que hablar mal de mí. Dedicate a otra cosa".

En su cuenta de Twitter, el conductor de LAM le dedicó un mensaje contundente a la ex GH: "Hola @FuriaScaglione acá estoy bebé, ¿qué pasa Zulma Lobato?".

Por último, Ángel le dio un consejo a la estratega. "Te están usando, te van a forrear, facturan millones a costa del programa y a Uds les dan chauchas. Abrí los ojos!", advirtió picante.