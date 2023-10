La determinante decisión que tomó Eduardo Feinmann tras su pelea con Jonatan Viale

El periodista Guido Záffora contó: "Quieren dividir, lo quieren dejar a Massaccesi, pero lo quieren para un programa de Feinmann, en el medio, sandwichito, entre ellos dos. En LN+ alargarían todo".

Y detalló: "Lo que me cuentan es que él ya lo dijo en la radio, ya se lo dijo a los compañeros, está negociando la guita, la plata que es lo más importante. En LN+ ya se sabe, es un secreto a voces, ya lo habló con las autoridades. Lo que resta es firmar el contrato, y ahí lo anuncia". Acto seguido, Marcela Tauro le preguntó a Záffora cuándo se cambiaría y él le respondió: "El año que viene".

Embed

Eduardo Feinmann y Jonatan Viale protagonistas de un nuevo conflicto: "No hacen más el pase"

Cuando la relación de Eduardo Feinmann y Jonatan Viale parecía ir por buen camino, se desató un nuevo conflicto entre ambos periodistas de LN+ y todo quedó reflejado en el ámbito laboral.

Según contó Laura Ubfal en Intrusos (América), al parecer los periodistas ya no se nombran, ni hacen el clásico pase de programas. “Eduardo cuando te quiere hacer sentir mal te hace eso”, agregó Marcela Tauro.

Tras las distintas versiones, Intrusos habló con ambos protagonistas de la historia. “Eduardo hay rumores que volvió la interna con Joni Viale, no hacen más el pase…”, comenzó diciendo el notero Alejandro Guatti al periodista.

“Cero, no. Es más, te digo que estoy muy enfocado en el operativo elecciones del próximo domingo 13”, contestó Feinmann. Acto seguido, optó por una particular actitud y evadió el resto de las preguntas hablando únicamente de las elecciones.

“Yo me dedico a la política, no al espectáculo. Y para mi el hecho político más importante de este año son las elecciones presidenciales”, sostuvo y concluyó sin perder la ironía: “Después del 13 si queres volvemos a hablar.... de las elecciones”.

Embed

Por su parte, Jonatan fue quien dio más detalles y aseguró: "Esta todo bien, por mi parte respeto, laburo y admiración. Trato de nunca pelearme con colegas, no me gusta la cámara, esto del perfil alto, me incomoda. Yo trato de laburar para la gente, romperme el lomo y terminó. Si hubo una discusión, ya está".

"¿Hubo una discusión?", destacó el cronista. "No, no. Estoy hablando en general", se atajó entonces el periodista.

Inmediatamente, Guatti le consultó por la ausencia de los pases entre ambos programas y Viale afirmó: "No lo se, supongo que debe haber sido algo conjunto pero va a estar todo bien".

"Ya está. Como dijo Edu seguramente, hay que concentrarse en el laburo, después veremos. Yo no quiero más quilombo y más leña al fuego", cerró.