La devastadora reacción de la mamá de Camila Homs tras los dichos de Tini Stoessel

Tras estas explosivas declaraciones, desde LAM (América TV) fueron a buscar a Liliana Fontán, nada menos que la mamá de Camila Homs -ella está fuera del país- para conocer su opinión al respecto. "No me hagas calentar con una estupidez", fue su primera reacción al ver el video de Tini desentendiéndose de la separación de De Paul y su hija.

"Esa no es Tinti" insistió la mujer mientras cerraba su local de vinos, al tiempo que suplicó "Me matás con esa cámara estoy detonada". Claro que el cronista de Ángel de Brito le mostró varias veces el video, hasta que por fin la reconoció y reaccionó de manera contundente.

"Si ella dice que no se cargó una familia, que viva tranquila pensando eso" soltó filosa la abuela de los hijos de Rodrigo de Paul, y concluyó picante: "Qué linda... que bueno que tenga ese pensamiento. Una copada... no digo nada, chicos. Si no se habló nada hasta ahora, ¿voy a hablar a esta hora?".

Tremenda declaración de Tini Stoessel al hablar de Rodrigo de Paul y Camila Homs: "Estoy harta"

Este miércoles Tini Stoessel estuvo como invitada junto a Emilia Mernes al programa de streaming conducido por Zaira Nara, Lizardo Ponce, Juariu, Cachete Sierra, Lola Latorre y Leandro Safir, Rumis.

En medio de la charla, la cantante se refirió a un tema muy polémico sobre su relación con Rodrigo De Paul, y es la posibilidad de haber sido una tercera discordia cuando el futbolista aún estaba en pareja con Camila Homs.

Muy indignada con la situación, Tini quiso dejar en claro la situación de una vez por todas y sentenció: “Desde que el mundo es mundo pasa que a veces las personas se enamoran estando en pareja y eso sucede”.

"Yo no me cargué ninguna familia la verdad, tengo pruebas. Estoy harta de que me vengan con el tema, porque no tengo nada que ver", siguió y cerró: "No puedo opinar tranquila porque me van a tildar de algo que no soy”.