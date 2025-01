La directa reacción de la China Suárez y Mauro Icardi tras la reconciliación de Wanda Nara y L-Gante

Mauro Icardi y China Suáerez IG - atardecer de ensueño.jpg

Sucede que Latorre había deslizado: “Me están diciendo que la oriental y Mauro no están bien. Alguien de su entorno me dice ‘Eso tiene poca vida’. Ella está rompiendo mucho los hue... con todo y lo quiere obligar a cambiar de abogadas”.

Pero eso no fue todo, porque la angelita remató reflexionando: "La oriental no solo quería la vida de Wanda (reconozco que le tengo que dar al razón, la critiqué mucho cuando me lo dijo), sino que también quiere manejar a Icardi. Como le dijo a alguien ‘de acá no me saca nadie’. ¿Eso es amor o interés?”.

Asimismo, este posteo también coincide con la confirmación de la reconciliación de Wanda con L-Gante, quienes por estas horas están juntos en Córdoba y ya se mostraron cariñosos en el mundo virtual.

Lgante y Wanda Nara.jpeg

Así fue la deliciosa cena que La China Suárez le preparó a Mauro Icardi en Nordelta: las fotos

La China Suárez, feliz a pesar de los escándalos que la rodean, mostró en su cuenta de Instagram qué le preparó a Mauro Icardi para la cena de este martes.

La ex Casi Ángeles compartió varias fotos sobre la cena que le preparó al delantero del Galatasaray. En las historias, dio a conocer que le había cocinado al menos tres pizzas a Icardi.

China Suárez cena

De acuerdo a lo que se pudo ver en las imágenes, todas tenían salsa de tomate, mozzarella y estaban acompañadas por cebollas, albahaca y otras verduras.

Después de sacarlas del horno, el futbolista fotografió a su novia visiblemente feliz por la cena que había hecho.

cena china suárez