La discusión más dura de Lourdes y Martina en Gran Hermano 2024: "No puedo ser tibia"

Catalina Gorostidi le dijo a Lourdes: "Bueno Lulú, ¿ya te decidiste por qué grupo estás? Sino te vas a ir por la negativa. Vos tenés que ser más viva, yo ya te lo dije. A ella no le importó dejarte sola porque ella se fue con los demás. Vos mirá las cosas que pasan acá".

En charla con Luz Tito, Martina se sinceró: "Siento que cada vez estamos más distanciadas (con Lourdes). No es por mí sola a ella también. Está con Cata, con Gabi. Y a mí no me gustan ellas".

"Tomar distancia a veces es mucho más sano para una relación y no hace falta tampoco pelearse, solo conversar", la aconsejó Luz para que no entre en conflicto.

Después llegó el momento en que Lourdes encaró directamente a Martina para dejar en claro lo que piensa: "Priorizate vos porque con Santiago y con Luz no tenés nada que ver y nunca lo vas a tener", le dijo firme.

A lo que Martina retrucó: "Si vos estás con ese grupo, yo no puedo ir con ellos. Yo no puedo estar con Gabi y con Cata". Y Lourdes contestó: "Vos sos imparcial y yo no soy imparcial. Yo no puedo ser tibia".

"No, Lulú. No fui imparcial. O sea, estoy al lado de Luz", le contestó Martina. Y Lourdes remarcó: "Yo no voy a seguir en un grupo si vos le confiás más cosas a ella que las que me confiás a mí. No hay chance. Seguí con ese grupo, que se hacen todos los tibios, todos los buenos y después te la ponen por atrás. Después te van a querer sacar a vos. Yo no te voy a votar a vos".

"Yo tampoco te voy a votar a vos, ¿me estás jodiendo?", concluyó muy angustiada Martina, cada vez más cerca del tridente y alejada de Lourdes.

martina gran hermano.jpg

Martina rompió en llanto en pleno vivo de Gran Hermano 2024: "Me siento..."

En Gran Hermano 2024, Telefe, la participante Martina Pereyra quedó en placa al recibir pocos votos de parte del público y, en pleno vivo del programa, rompió en llanto.

Todo sucedió cuando el conductor Santiago del Moro le preguntó cómo estaba su vínculo con la casa y sus compañeros. "Estoy como...", expresó como la voz entrecortada.

Inmediatamente, la joven se quebró y no pudo evitar llorar. "A mí la tensión y las peleas se me hacen bastante dificil, soy muy sensible y las percibo mucho. Entonces, los días que la casa está subida de tono me hace pelota. Sé qué es parte del juego y es la idea. Cuando hay discusiones me voy", manifestó entre lágrimas.

"Sé que a la gente capaz le copa, pero bueno... es la pelea constante conmigo misma", agregó muy movilizada. Ahí, Del Moro le dio palabras de aliento: "Igual, Martu, llegaste hasta acá siendo re sensible y sos re fuerte. No hay que gritar. El juego de muchos es gritar, el tuyo va por otro lado. Por algo estás ahí todavía".

"Me siento en un sube y baja. Pero estoy bien, por suerte. Acá, también encontré gente que me contiene un montón y con eso estoy super feliz", sostuvo la rubia. "Usted, puede. Sos mucho más fuerte de lo que vos pensás", remarcó el presentador.