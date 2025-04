Martina rompió en llanto en pleno vivo de Gran Hermano 2024: "Me siento..."

Inmediatamente, la joven se quebró y no pudo evitar llorar. "A mí la tensión y las peleas se me hacen bastante dificil, soy muy sensible y las percibo mucho. Entonces, los días que la casa está subida de tono me hace pelota. Sé qué es parte del juego y es la idea. Cuando hay discusiones me voy", manifestó entre lágrimas.

"Sé que a la gente capaz le copa, pero bueno... es la pelea constante conmigo misma", agregó muy movilizada. Ahí, Del Moro le dio palabras de aliento: "Igual, Martu, llegaste hasta acá siendo re sensible y sos re fuerte. No hay que gritar. El juego de muchos es gritar, el tuyo va por otro lado. Por algo estás ahí todavía".

"Me siento en un sube y baja. Pero estoy bien, por suerte. Acá, también encontré gente que me contiene un montón y con eso estoy super feliz", sostuvo la rubia. "Usted, puede. Sos mucho más fuerte de lo que vos pensás", remarcó el presentador.

Catalina hizo un preocupante comentario sobre su cuerpo en Gran Hermano y sus compañeras reaccionaron

La entrada de Catalina Gorostidi a Gran Hermano 2024 (Telefe) generó una enorme preocupación en sus fanáticos debido a los problemas alimenticios que ella reconoció estar atravesando fuera de la casa y su extrema delgadez.

Lo cierto es que con el correr de los días, los televidentes notaron preocupantes actitudes de la joven a la hora de las comidas y parece que la alarma se encendió también entre sus compañeras.

Un ejemplo de esto fue la charla que tuvo la médica con Gabriela en el jardín, donde mencionó estar disconforme con su peso dentro de la casa.

“Ya habré engordado como cuatro kilos yo”, deslizó Cata con tono de indignación. Sin embargo, la brasilera entendió la situación y no dudo en intentar ayudarla con sus pensamientos.

"Para, no empeces a ser neurótica", le dijo. Acto seguido, Gorostidi reconoció: "No quiero". "Si vos sabes que tenes problemas de alimentación, arreglalos en la mesa también", aseguró la extranjera.