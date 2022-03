La divertida reacción del Kun Agüero al recibir plata en dólares de forma inesperada

“La verdad que solo pongo YouTube para escuchar música", empezó diciendo el papá de Benjamín Agüero, el hijo que tiene con Gianinna Maradona, y en la red donde tiene más de tres millones de seguidores.

“El otro día... te da plata YouTube, yo no sabía, el otro día me dice mi contador 'che te llegó 12 mil dólares de YouTube'. Y yo dije '¿de YouTube?'. ¿Y qué paga YouTube, boludo? Y dije bueno, por lo menos pago unos gastos, boludo, olvidate", respondió el ex deportista.

El Kun ya había hablado de plata en sus redes cuando se quejó de los impuestos de nuestro país: "No me convence que vos pagues un porcentaje anual del patrimonio que tenés”.

Gianinna Maradona y el Kun Agüero a 10 años del final: se supo el motivo de por qué se separaron

En 2008 la noticia de que Gianinna Maradona había comenzado un vínculo amoroso con el Kun Agüero sorprendió a todos. La hija del ex astro del fútbol hizo la valija y se fue a vivir a Madrid con el jugador, que en aquel entonces estaba en el Atlético.

En 2009 fueron padres de Benjamín, el primer hijo de la pareja y el primer nieto de Diego Maradona. En 2012 se mudaron a Inglaterra, a Manchester, donde el deportista comenzaría a dar sus primeros pasos en el City -hasta convertirse en ídolo.

Pero en esa ciudad comenzaron una crisis que no pudieron superar y se separaron abruptamente. Todos los medios del momento indicaron que las cosas se pusieron tensas con la convivencia en ese país, aparentemente había problemas familiares y actitudes de la hija de Diego que generaron discordia y roces en la pareja.

La revista Paparazzi, por ejemplo, afirmó que la razón de la separación fue el embarazo de Verónica Ojeda -la novia de Diego en aquel entonces- con quién Gianinna no se llevaba nada bien pero Agüero apoyaba al ex astro.

Además, hubo otra versión que indicaba que el Kun estaba incómodo con la actitud de Gianinna que cuando jugaba de visitante se iba de fiesta, dejando a su hijo de 3 años al cuidado de una niñera.

Además, Gianinna tenía mal vínculo con la familia del jugador y eso no ayudaba en nada. Entonces, tras casi 4 años juntos decidieron separarse. Gianinna volvió a hacer las valijas y volvió al país.