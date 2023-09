La dolorosa confesión de Gabriela Trenchi tras la muerte de Silvina Luna: "Puedo ser la siguiente"

"No tengo ni voz, porque hace quince días que vengo mal de salud. Hoy fui unas horas a trabajar, porque tengo ataques de pánico. Vengo mal. Mi familia está bastante preocupada. Bajé de peso. Tengo mal los intestinos, a causa de la medicación. Tengo los dolores que son tremendos. Decí que vivo con un médico y, gracias a dios, puedo decir 'no estoy internada'", comenzó contando de manera pausada y con mucha angustia.

Y detalló: "Tengo la densitometría que me dio, que me tuvieron que dar un ácido que casi me mata, porque es tan fuerte y mi cuerpo parece que no lo resistía".

"Entre la muerte de Mariano (Caprarola) y ahora lo de Silvina, quería decirles que ojalá yo supiera los nombres para gritarlos a los cuatro vientos. Yo voy a averiguar dónde se va a mudar. Yo voy a lograr que se haga Justicia y espero estar viva para lograrlo. Al margen de eso, para que Silvina descanse en paz"

"Estoy en estado de shock porque puedo ser la siguiente en las condiciones que me siento. Espero que el tribunal actúe y lo meta a patas en el ort... adentro", cerró Trenchi con la voz entrecortada.

Embed

Murió Silvina Luna a los 43 años y tras 78 días de internación

Silvina Luna en las últimas horas había vuelto despertar la preocupación tras su deterioro en su salud y, lamentablemente, este jueves en horas de la tarde se supo que murió a los 43 años y tras 78 días de internación.

La modelo se encontraba internada en el Hospital Italiano desde el 14 de junio, y a pesar de que había mostrado una leve mejoría, y que superó el COVID-19 que se le fue detectado recientemente, habían revelado anoche noticias no muy alentadoras.

“Silvina ya no está más con nosotros”, dijo Flor de la V al aire de Intrusos (América TV), a las 13:48 del jueves al mediodía. Con gran dolor, la conductora confirmó la noticia luego de hablar con Fernando Burlando, el abogado de la modelo.

El fallecimiento de Silvina Luna causó gran impacto entre sus amistades, sus seguidores y la comunidad artística, que desde que se supo la gravedad de su cuadro convocaron a reiteradas cadenas de oración.