El angustiante relato de Gabriela Trenchi contra Aníbal Lotocki: "Me puedo quebrar sentada"

“No hay facturas en los procedimientos que hace Lotocki. Imagínense que si él trabaja en negro, no tiene facturas de nada. Él solo sabe qué es lo que coloca, mezclado con grasa”, comenzó Gabriela Trenchi .

Y remarcó: “Eso hace que el cuerpo haga una ebullición, no solo traiga granulomas que sería lo de menos, sino otras enfermedades autoinmunes. Son lesiones gravísimas que te llevan a la muerte. Más adelante, compartió su actual estado de salud. “A causa de todo esto tuve un montón de problemas".

"Yo era una persona súper sana, tenía una vida feliz, él me arrancó la vida y voy a seguir luchando hasta mis últimas consecuencias, hasta donde Dios me de vida”, expresó la empresaria textil con mucha angustia.

Y detalló: “A causa de un ácido que me colocaron para los huesos porque la densitometría me salió que me puedo quebrar sentada por el material que me colocó, me trajo un montón de consecuencias porque mi cuerpo no está bien".

"Tengo las defensas muy bajas y estoy hace 15 días con tomografías y estudios en el Hospital Italiano, en Los Arcos, vivo con una persona que es cirujana general por eso, gracias a Dios puedo estar en casa, tengo una gastroenteritis y una gingivitis medicamentosa, no puedo trabajar que es lo más grave, porque este señor ya me hizo perder un montón de cosas: mi departamento, perdí mi vida, viajaba, tenía una vida re sana y hoy me encuentro en estas condiciones que no es vida”, continuó Gabriela Trenchi.

Y le contestó a la pareja de Aníbal Lotocki: “A mí me indigna cuando escucho a la mujer, nadie los amenaza de muerte, por lo menos yo no quiero verlo muerto, yo quiero verlo preso. Los hijos no tienen nada que ver, yo no me voy a meter con las criaturas porque no tienen la culpa de la clase de padre que tienen”.

La mujer de Aníbal Lotocki hizo una fuerte revelación tras la muerte de Mariano Caprarola

Aníbal Lotocki recibió en las últimas semanas la inhabilitación médica, y cada vez se suman más denunciantes en su contra. En medio de todo el revuelo, y tras la muerte del panelista Mariano Caprarola, el medico recibió escraches en la casa que comparte con su mujer, María José Favarón.

Por este motivo, el periodista Matías Vázquez realizó una nota para A la Tarde, América Tv, con Favarón, desde el domicilio de ambos. “¿Porque me vienen a mi preguntar a mi al respecto del fallecimiento de una persona? Yo viaje con Mariano, ¿pero por qué me preguntan sobre la muerte si Mariano falleció en Medicus?", aseguró.

"Por favor investiguen realmente cual fue la causa que llevó al fallecimiento de Mariano, porque la historia oficial es que falleció de un shock hemorrágico. Es la primera historia que salió, que dijo Ángel de Brito, investiguen ahí. ¿Cómo me vienen a tocar el timbre a mi y pretenden que yo diga algo? Yo no me puedo hacer cargo de todo lo que dicen en la televisión", deslizó.

En ese momento, el periodista recordó las palabras de Caprarola, donde denunció que le habían inyectado veneno y María José respondió: "Dijeron muchas cosas, dijo también que tenía el nombre de la persona que cubría Aníbal en la caja fuerte, ¿Por qué no van abrir la caja y nos dejamos de toda esta parafernalia? ¿Cómo va a existir esa persona…?".

"No hay veneno, yo no estoy envenenada. No quiero hablar de él porque me quedo con lo mejor, con el mejor recuerdo de él y de su entorno. Con Marino nunca tuvimos un litigio, jamás. El a mi nunca me dijo 'tengo temor'", agregó.

Finalmente, el periodista le preguntó si tuvo comunicación con los familiares de Mariano en este duro momento y ella reconoció: "Me comuniqué con gente cercana a su entorno. Yo conozco a la mamá de Mariano, a su hermano y a la cuñada. Me dijeron que estaban shockeados cuando fue lo que sucedió".