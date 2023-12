La dolorosa noticia que dio a conocer Andrea Rincón antes de terminar el año: "Me estoy desangrando"

andrea rincón publicación.jpg

Más adelante, la ex Gran Hermano expresó en esa misma publicación: "La empatía y el amor incondicional que me demostraron hacia mí no lo voy a olvidar nunca. Jamás imaginé que cuando uno decía 'me estoy desangrando', el sentido figurado podría transformarse en literal. Pero ya ven, Dios hace milagros y a veces hay que morir para renacer siendo una mejor persona y más fuerte".

Después, quien terminó por despejar las dudas sobre la ruptura fue el conductor de LAM (América TV), Ángel de Brito. El periodista abrió la cajita de preguntas y respuestas de su red social para contestar las distintas consultas de sus seguidores. Ahí, un internauta quiso saber si Rincón estaba separada y el comunicador lo confirmó: "Sí".

Andrea Rincón disparó contra Fátima Florez por su rol como primera dama: "Me va a dar mucha risa cuando..."

Después de que Moria Casán lanzara un filoso comentario sobre Fátima Florez, Andrea Rincón apuntó contra la futura primera dama. "Me va a dar mucha risa cuando la vea con esos vestidos que usa", disparó la actriz.

En el programa Quién paga la fiesta, de la radio Rock & Pop, Andrea Rincón dio detalles del enfrentamiento entre la One y la comediante. "Yo trabajé en el teatro con Moria y con Fátima en la misma obra. Y Moria no la podía ni ver. Decía que tenía olor a naftalina. No la quiere hace mucho", contó Rincón.

Acto seguido, Andrea opinó sobre la pregunta que le había hecho el cronista de LAM a La lengua karateca sobre Fátima y Eva Perón. "La pregunta es... qué le puedo decir a ustedes... comparar a Fátima con Evita", se preguntó la actriz.

Más adelante, sus compañeros le repreguntaron por la pelea entre Moria y Fátima, y Andrea agregó: "No la quería, le daba a falsa... a oscura". Ahí, uno de ellos quiso saber cómo Rincón veía a Florez como primera dama. "Me va a dar mucha risa con esos vestidos que usa", remarcó.