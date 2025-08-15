L-Gante reveló por qué bloqueó a Wanda Nara tras su reconciliación con Tamara Báez: "Enfocado en..."

Y sobre las declaraciones de la mediática, que había dicho que "se confundieron" las cosas durante sus vacaciones juntos, L-Gante señaló: "Hay momentos y momentos, con ella hubo un montón. El fin era poner las cosas claras y creo que funcionamos mejor como amigos. Desde que estuve haciendo las buenas con Tamara no hablé ni crucé nada", remarcando así que hoy su prioridad son Báez y su hija.

Fue allí cuando el artista urbano admitió que dejó de seguir a Wanda Nara en las redes sociales. “Sí, fue antes de ayer. Con esto se me borra un poco más de la mente, estoy enfocado en otras cosas”, se sinceró. Al tiempo que sobre la opinión de la mamá de su hija sobre la mediática, una vez más L-Gante fue claro: “A Tamara, lo que se trate de Wanda le va a molestar porque no la quiere ni un poco. Olvidate. No sé qué piensa de ella, pero tampoco le pregunto”.

Wanda Nara y Lgante.jpg

L-Gante reveló por qué se reconcilió con Tamara Báez y los obstáculos que enfrentó

La inesperada reconciliación de L-Gante con Tamara Báez, su novia de toda la vida y madre de su hija Jamaica, sorprendió a todos. Apenas diez días antes, el referente de la cumbia 420 se había mostrado muy cercano a Wanda Nara durante un viaje por Europa, mientras ella mantenía una relación de más de un año con Thiago Martínez.

Tras confirmar su vuelta con Báez a comienzos de la semana en Los Profesionales (El Nueve), este jueves Elián Valenzuela volvió a hablar, esta vez con Mujeres Argentinas (El Trece). Recibiendo a María Belén Ludueña en su casa, el cantante confesó que su reconciliación con Tamara no era algo que estuviera previsto.

“Es algo que esperaba hace mucho tiempo. La mujer que amaba y que amo es ella”, afirmó, destacando que el mayor obstáculo para retomar la relación había sido la falta de comunicación.

En la entrevista, L-Gante explicó que la relación con Tamara se mantenía, pero no había ocasión de hablar: “No nos llevamos ni mal ni bien, pero no había comunicación”. Además, apuntó a Juan Pablo Merlo, abogado de Báez, como uno de los factores que complicaban la relación, y aclaró que los conflictos por la cuota alimentaria de Jamaica nunca lo convirtieron en deudor: “Nunca fui deudor alimentario”.

Sobre cómo lograron darse una nueva oportunidad, el cantante se mostró directo: “Tenía que pasar. Hablamos varias cosas antes, pero al final de la noche tocamos ese tema y yo lo entiendo, ella me entiende”, concluyó, seguro de sus palabras.