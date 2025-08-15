A24.com

L-Gante reveló por qué bloqueó a Wanda Nara tras su reconciliación con Tamara Báez: "Enfocado en..."

Nuevamente en pareja con la madre de su hija, Elián L-Gante Valenzuela dejó en claro qué tipo de vínculo mantendrá de ahora en más con Wanda Nara.

15 ago 2025, 12:03
L-Gante reveló por qué bloqueó a Wanda Nara tras su reconciliación con Tamara Báez: "Enfocado en..."

Si hay algo que L-Gante aprendió muy bien en el tiempo que lleva inmerso en el mundo del espectáculo y la farándula, es generar contenido para ser noticia constantemente. Algo que probablemente le enseñó muy bien Wanda Nara, con la que hasta hace menos de 10 días se mostró desde sus redes sociales en Europa como algo más que una simple amiga.

Pero lo cierto es que después de algún tiempo enfrentado a su ex por el pago de la cuota alimentaria de la pequeña Jamaica, al regresar del viejo continente lo primero que hizo el referente de la cumbia 420 fue sorprender a todos anunciando su reconciliación con Tamara Báez.

Así las cosas, en las últimas horas Elián Valenzuela aclaró cuál es su real presente sentimental y en qué lugar de su corazón están Wanda y Tamara.

Me acompañó en la mitad de la gira. Toqué en varios lugares como París, por toda España, y antes de volver para acá fuimos a la casa de Wanda en Italia. Ahí tuvimos una charla de nuestra relación y yo me fui para Ibiza, ella para acá. Aclaramos las cosas, de que no estaba en pareja, confesó entonces sobre Nara en una reciente entrevista con en Mujeres Argentinas (El Trece).

Y sobre las declaraciones de la mediática, que había dicho que "se confundieron" las cosas durante sus vacaciones juntos, L-Gante señaló: "Hay momentos y momentos, con ella hubo un montón. El fin era poner las cosas claras y creo que funcionamos mejor como amigos. Desde que estuve haciendo las buenas con Tamara no hablé ni crucé nada", remarcando así que hoy su prioridad son Báez y su hija.

Fue allí cuando el artista urbano admitió que dejó de seguir a Wanda Nara en las redes sociales. “Sí, fue antes de ayer. Con esto se me borra un poco más de la mente, estoy enfocado en otras cosas”, se sinceró. Al tiempo que sobre la opinión de la mamá de su hija sobre la mediática, una vez más L-Gante fue claro: “A Tamara, lo que se trate de Wanda le va a molestar porque no la quiere ni un poco. Olvidate. No sé qué piensa de ella, pero tampoco le pregunto”.

Wanda Nara y Lgante.jpg

L-Gante reveló por qué se reconcilió con Tamara Báez y los obstáculos que enfrentó

La inesperada reconciliación de L-Gante con Tamara Báez, su novia de toda la vida y madre de su hija Jamaica, sorprendió a todos. Apenas diez días antes, el referente de la cumbia 420 se había mostrado muy cercano a Wanda Nara durante un viaje por Europa, mientras ella mantenía una relación de más de un año con Thiago Martínez.

Tras confirmar su vuelta con Báez a comienzos de la semana en Los Profesionales (El Nueve), este jueves Elián Valenzuela volvió a hablar, esta vez con Mujeres Argentinas (El Trece). Recibiendo a María Belén Ludueña en su casa, el cantante confesó que su reconciliación con Tamara no era algo que estuviera previsto.

“Es algo que esperaba hace mucho tiempo. La mujer que amaba y que amo es ella”, afirmó, destacando que el mayor obstáculo para retomar la relación había sido la falta de comunicación.

En la entrevista, L-Gante explicó que la relación con Tamara se mantenía, pero no había ocasión de hablar: “No nos llevamos ni mal ni bien, pero no había comunicación”. Además, apuntó a Juan Pablo Merlo, abogado de Báez, como uno de los factores que complicaban la relación, y aclaró que los conflictos por la cuota alimentaria de Jamaica nunca lo convirtieron en deudor: “Nunca fui deudor alimentario”.

Sobre cómo lograron darse una nueva oportunidad, el cantante se mostró directo: “Tenía que pasar. Hablamos varias cosas antes, pero al final de la noche tocamos ese tema y yo lo entiendo, ella me entiende”, concluyó, seguro de sus palabras.

lgante, tamara báez y jamaica.jpg

     

 

