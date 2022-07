La drástica decisión de Pampita tras haber sido traicionada por una mamá del colegio

En este segundo perfil solo entre gente cercana, amigos y familiares. Allí fue donde estaba la mamá de este compañerito que aún no se sabe si es de Bautista, Beltrán y Benicio, los niños que tiene junto a Benjamín Vicuña.

La mujer compartió una foto de un evento privado de Pampita, en la que estaba el actor chileno, contaron en Intrusos, América.

Entonces, Pampita decidió hacer una “limpieza” de esa segunda cuenta y eliminó a quienes ya no forman parte de su círculo más privado, como esa mamá.

pampita.jpg

Pampita contó cómo eran sus fines de semana antes de Roberto García Moritán

Antes de ponerse en pareja con Roberto García Moritan, Pampita atravesaba un momento un poco triste en su vida. La modelo contó que hacía poco y los fin de semana eran de pijama y series junto a su hermano.

Todo esto lo reveló en en la segunda temporada de su serie Siendo Pampita, su reality. La conductora contó detalles de su vida de soltera previos a conocer a su marido y volver a ser madre.

El diputado le preguntó cómo era su vida antes de conocerlo y ella no dudó en responder: "Horrible... Veía series con Guille (su hermano) todos los fines de semana...".

"Me ponía el pijama el viernes y no me lo sacaba hasta el lunes a la mañana" y agregó: "Menos mal que nos encontramos", feliz de su actual vida.

Tras cortar con Benjamín Vicuña, varios años antes en medio del escándalo del Motorhome en el que encontró al chileno con la China Suárez, Pampita intentó recomponer su vida amorosa. Durante muchos años estuvo con Pico Mónaco pero la relación quedó en nada. Tras cortar de forma definitiva con él en enero 2019.

En ese tiempo aparecieron varios hombres que duraron semanas o pocos meses, hasta que Moritán la conquistó por completo. Comenzaron a salir a finales de 2019 y a los tres meses decidieron casarse.