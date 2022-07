Pampita contó cómo eran sus fines de semana antes de Roberto García Moritán

image.png

El diputado le preguntó cómo era su vida antes de conocerlo y ella no dudó en responder: "Horrible... Veía series con Guille (su hermano) todos los fines de semana...".

"Me ponía el pijama el viernes y no me lo sacaba hasta el lunes a la mañana" y agregó: "Menos mal que nos encontramos", feliz de su actual vida.

Tras cortar con Benjamín Vicuña, varios años antes en medio del escándalo del Motorhome en el que encontró al chileno con la China Suárez, Pampita intentó recomponer su vida amorosa. Durante muchos años estuvo con Pico Mónaco pero la relación quedó en nada. Tras cortar de forma definitiva con él en enero 2019.

En ese tiempo aparecieron varios hombres que duraron semanas o pocos meses, hasta que Moritán la conquistó por completo. Comenzaron a salir a finales de 2019 y a los tres meses decidieron casarse.

Fuerte interna entre la China Suárez y Pampita por una marca de ropa

Pampita y la China Suárez quedaron involucradas en una puja por ser la cara de una marca de ropa. La reciente ex de Benjamín Vicuña decidió dejar una marca de ropa deportiva y ellos llamaron a la modelo.

La madre de Rufina, Magnolia y Amancio no los habría dejado en buenos términos. Según contó Luli Fernández en Socios del Espectáculo, la China abandonó la marca con una letal frase: “Yo quiero hacer solo marcas de primera línea, no quiero hacer más marcas grasas”.

Al parecer, cuando los dueños de la marca se enteraron de esto convocaron a nada menos que Pampita y la modelo accedió a ser la nueva cara de la firma.

Las ex de Vicuña estaban pasando por una temporada de paz. Incluso, para acercar las cosas, la modelo y conductora invitó a la actual pareja del músico Rusherking al cumpleaños de su hijo Beltrán para que compartiera el momento con sus medios hermanos Magnolia y Amancio.

Pero parece que este reemplazó no le gustó nada a la actriz ya que, tal como lo hicieron con ella, la marca creó una cápsula pensada en nada menos que la sonrisa de Pampita.