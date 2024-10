La drástica decisión que tomó Maxi López en medio del escádalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi

Es por eso que Christiansson compartió una publicación en sus redes sociales junto a varias fotos en la que escribió: “Inglaterra, significaste mucho para mí”.

“Inglaterra siempre será especial para nosotros, ya que es donde nació nuestra pequeña princesa. Gracias Reino Unido. ¡Qué país tan impresionante sos!”, agregó.

daniela_mujer de maxi lópez.jpg

L-Gante habló de su bloqueo a Wanda Nara y confesó si tiene miedo de ir a la cárcel

L-Gante habló con el ciclo Intrusos, América Tv, antes y después de lo que fue su visita al living de Susana Giménez, donde entre otros temas se refirió a su vínculo con Wanda Nara, que no pasa por su mejor momento.

"La mente en blanco, siempre ha sido muy idolatrado por mí y por mi familia y la gente la quiere. Encantado de estar. Siempre lo vi a través de la pantalla con mi abuela y mi mamá desde chico", dijo el cantante antes de ser entrevistado por la diva.

"Vengo de días de juicio, esto es libre y tranquilo", agregó. Y consultado sobre si tiene miedo de ir a prisión por el juicio que enfrenta, L-Gante comentó: "No pero tampoco estamos pensando en eso. Donde me llamen y me tenga que presentar me presento. Estamos para brindar mi presencia en donde sea".

Sobre Wanda Nara, Elian Valenzuela admitió: "La quiero mucho y le deseo lo mejor. Pintó bloquearla". Y sobre las razones de su bloqueo a la conductora, explicó: "Para acostumbrarse a otra cosa" y que sí sintió "un boludeo" de ella.

Y sobre su presente, L-Gante analizó cómo está y su pasado: "Me tuve que rescatar que ya dejé de ser un guachín y el mejor ejemplo que le puedo dar a los pibes es ser educado".