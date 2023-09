La drástica medida que solicitó Fernando Burlando contra Aníbal Lotocki tras la muerte de Silvina Luna

El abogado de la familia de Silvina Luna solicitó la detención del polémico cirujano por la condena que ya recibió y ante el peligro de fuga que podría existir.

“Hace un ratito Burlando pidió la detención de Aníbal Lotocki en la Justicia", precisó el conductor. Y detalló al respecto: "Como querellante solicita implementación de medida cautelar de carácter personal para garantizar los fines del proceso y la aplicación de la ley, se ordene detención y prisión preventiva”.

Y analizó: “Calculo que Burlando inteligentemente pide esto primero para no entorpecer más la causa de lo que ya está, y por otro lado por el peligro de fuga también, porque todos decían ‘este se va a ir en cualquier momento’”.

“Lo que se pide con la presentación es asegurar la comparecencia del imputado, o evitar el entorpecimiento de la investigación. Puede ser pedida en cualquier estado del proceso”, cerró Ángel de Brito sobre esta importante información.

Alejandra Maglietti reveló un mal momento que vivió con Aníbal Lotocki: "Había interés en convencerte"

Tras la muerte de Silvina Luna, muchas personas alzaron su voz para pedir justicia, y se conocieron estremecedores testimonios acerca de quienes fueron pacientes de Aníbal Lotocki, el médico que atendió a la modelo en el año 2011.

En esta oportunidad, fue la modelo y panelista, Alejandra Maglietti, quien se mostró indignada por el fallecimiento de la actriz y reveló una experiencia que tuvo con el médico.

“Esta bueno el mensaje de terminar con algunas exigencias físicas que constantemente se le piden a las mujeres pero de todas maneras para mi es sacar el foco de donde tiene que estar. Porque el foco es ke Silvina no falleció por el riesgo propio de una cirugía estética, en este caso fue engañada y es completamente diferente”, señaló en primer lugar ante las cámaras de Socios del Espectáculo, El Trece.

“Trato de separar porque sino pareciera que Silvina tuvo algún tipo de culpa, me da la sensación de qué hay una cosa donde se termina culpando a la víctima. Todas las entidades que deberían haber funcionado, en este caso no funcionaron”, agregó.

Acto seguido, contó su vivencia con el doctor, en la cual agradeció no haber concretado ninguna intervención. "Recuerdo que yo en ese momento, 2009 maso menos, tenía una pareja que era del norte y era amigo de la mujer de Lotocki. Y me acuerdo de él insistiéndome mucho para que me operara y yo pensaba, '¿para qué? si me siento bien'", comentó.

"Me pongo a pensar en eso y digo menos mal que en ese momento no me deje envolver por las inseguridades que me metía él, y que creo que también hoy a la larga digo ojo, porque había un interés también de convencerte en que te hagas la operación", cerró Alejandra Maglietti.