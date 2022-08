La dudosa respuesta de Mariana Brey cuando le preguntaron si estaba separada de Pablo Melillo

Embed

A lo que la panelista explicó sin dar demasiadas precisiones: "Somos familia, después pueden decir lo que quieren. Tenemos nuestra modalidad de familia. Es la que elegimos, nos queremos así. No siento que tenga que dar explicaciones. Es verdad que la pregunta es recurrente. A mí también me la hacen".

Y amplió al respecto muy reservada: "No es algo que se pueda contestar. ‘¿Estas separada? ¿No estás separada? ¿Estás en crisis? ¿No estás en crisis? Estás como estás. Vas viviendo. La vida es eso. Es estar en familia. Nosotros tenemos una hija, nos queremos un montón y nos cuidamos".

"Yo soy re profamilia. Además, preservo mucho a mi familia. Si bien me encanta mostrar a mis hijos", finalizó Mariana Brey, quien es madre de Juana con Melillo.

mariana brey.jpg

Mariana Brey contó qué le diagnosticaron tras sufrir una fuerte descompensación

Mariana Brey debió ausentarse por un día de Socios del espectáculo por sufrir una fuerte descompensación al llegar al canal. De inmediato, tras la llegada de una ambulancia la panelista fue atendida por personal de salud y rápidamente se recuperó.

En Polino Auténtico, Mariana habló a sobre lo sucedido y del susto que se pegó en el momento del hecho: “Fui al hospital Británico y ahí me vio una prima que es otorrinolaringóloga. Me hicieron una maniobra en el cuello, es leve”.

“Me diagnosticaron otolitos. El nombre es vértigo posicional. El déficit de vitamina D en el cuerpo provoca esto, además del estrés, y me dijeron que se puede volver a repetir”, detalló Brey.

Sobre lo que sucedió el día de la descompensación, ella había contado: “Me sentí muy mal a la mañana. Hice mi rutina, llevé a los chicos al colegio, pero sentía que perdía el equilibrio. Tenía una sensación de mareo fuerte y náuseas”.

“Volví y me tiré a dormir un ratito. Cuando llegué acá, no llegué ni a maquillarme. No podía hacer el aire”, indicó la periodista.