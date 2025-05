La dura advertencia de Paula Varela a Barby Silenzi tras separarse de El Polaco: "Me lo hiciste..."

Al tiempo que agregó que "él le dijo que no, que no tenía un mango, que era muy caro y ella entendió y le dijo que se quedaba con las pibas, pero ella empieza a ver que una noche él se va a comer con Sofi Morandi a un restaurante y ella lo llamó para decirle ‘vos te estás yendo de joda y me dijiste que me quede con las nenas’”.

Embed

Y sobre cómo se precipita la ruptura, Varela detalló: “Él también se enoja, terminan separándose medio por teléfono y él vuelve el martes pasado a Argentina, no hubo comunicación y él agarró todas sus cosas y se fue a otra casa que tienen en el mismo country”.

“Ya mudó las camas de sus hijas y la ropa de ellas, la separación esta semana fue avanzadísima y ella me dijo claramente ‘Paula, se terminó el amor, me cansé’”, aseguró la comunicadora quien admitió que "apuró" a Barby para saber si no hay chance de una reconciliación y no tener que dar una noticia para luego de unos días desdecirse, como ha sucedido ya tantas veces.

“Yo le dije ‘no te vayas a amigar en una semana porque esto ya me lo hiciste 20 veces’, y ella me dijo que está muy casada y me contó otros detalles como que él es muy celoso”, concluyó.

Barby Silenzi y El Polaco.jpg

El Polaco y Barby Silenzi quedaron expuestos en vivo y se conoció su verdadera situación amorosa

Ya en marzo pasado comenzaron a circular en los medios fuertes rumores que hablaban de una crisis entre El Polaco y Barby Silenzi luego de diez años de relación y una hija de por medio.

"Él estaría con alguna 'cosita', ella se enteró y se enojó", fueron los motivos que dio Yanina Latorre en LAM (América TV) al comentar la noticia, y dando a entender que hubo terceros en discordia.

Lo cierto es que antes las especulaciones acerca de lo que sucedía en la pareja, este viernes el periodista Ángel de Brito intentó contactarse con los protagonistas en el streaming de Bondi Live y se encontró con la reacción menos pensada.

Embed

“¡Angelito! Todo bien, acá en casa”, saludó el cantante al contestar la llamada. Sin embargo, al mismo tiempo se escucho la voz de Barby de fondo. “Estábamos haciendo el amor, para el amor no hay horarios”, agregó el Polaco.

De esta manera, desmintieron las versiones de separación y dejaron en claro que están más juntos que nunca. "Quería saber si estaban separados pero veo que no", bromeó el conductor.