La dura advertencia que recibió Juan Darthés ante un posible regreso a la Argentina.

A su vez, Valenzuela recordó las acusaciones de Calu Rivero, otra compañera de elenco de ambos, y expresó: “Salí a apoyarla porque yo sabía toda la verdad. Me llamaron, intimaron y me dijeron cómo la defendía a ella y no a Darthés. Pero defendía la verdad. Creía en ella, creo en ella. Vino a mi camarín, me contó lo que pasó”.

“Estaba en el control, veía algunas escenas y después de saber lo que estaba pasando, ya veía las escenas con otra mirada y me di cuenta que si, que era verdad”, profundizó.

Finalmente, para el cierre de la nota, la actriz fue al hueso y de forma lapidaria advirtió: “Le recomiendo que no venga a la Argentina porque no creo que la vaya a pasar bien”.

Embed

Habla Juan Darthés tras ser absuelto en la denuncia por violación de Thelma Fardin

El actor argentino Juan Darthés, radicado hace unos años en Brasil, romperá el silencio el próximo lunes y hablará por primera vez tras ser absuelto por la justicia brasilera en la causa que le inició Thelma Fardin por presunta violación.

“Se lo condenó y se lo desterró. Fue sometido a una investigación no solamente de un país como Nicaragua, donde directamente el Estado de Derecho no existe, sino también en la Argentina y en Brasil”, aseguró el abogado del actor, Fernando Burlando, cuando se supo la información de que había quedado absuelto.

Carlos Monti contó hoy en Desayuno Americano que Juan Darthés está grabando un video para contar su verdad y se publicará en todas las redes sociales.

La fecha de publicación del descargo de Juan Darthés está prevista para el lunes próximo "por la tarde", aclaró el panelista del ciclo de Pamela David en América Tv.

“Nadie puede decir hoy que Juan Darthés no fue investigado a fondo. El resultado de toda esa investigación es obviamente muy reconfortante para su familia”, alcanzó a ratificar el abogado del actor hace unas semanas.

“Es un fallo absolutorio. Estaban corriendo noticias en las plataformas digitales respecto a que se había anulado. Lo que no es una fake news es su absolución, después de un proceso muy largo donde se lo maltrató por demás en un hecho muy sensible”, sentenció.