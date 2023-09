La dura denuncia de Fabiana Cantilo al entorno de Charly García

Mientras Charly se recupera en su domicilio luego del alta en el Instituto Argentino del Diagnóstico y el Tratamiento a mediados de agosto, Fabiana explicó que hace un tiempo no tiene novedades de su amigo.

"No me lo dejan ver y ya dejé de insistir", le explicó la cantante al medio La Nación. A su vez, la artista contó que Fito Páez es quien le va comunicando las novedades sobre la salud de García.

"Lo último que sé es que no camina", indicó la cantante, quien formó parte de la banda de Charly en los coros.

Y profundizó al respecto: "No sé si no me quieren. No sé qué pasó. Y no importa quiénes. Es raro todo. Ojalá pueda reencontrarme. Es triste. Yo me acuerdo de lo que era Charly".

"Tiene la edad de León Gieco, pero él está bárbaro. Es lo que pasa cuando tenés muchos problemas y no los podés solucionar", indicó Cantilo sobre la salud de su amigo de 71 años.

Charly García fue dado de alta y compartió la primera foto desde su casa

El músico Charly García había sido internado en el Instituto Argentino del Diagnóstico y el Tratamiento en Recoleta y tenía preocupados a su fans en cuanto a salud. Sin embargo, recibió el alta médico y dejó un mensaje en sus redes sociales.

Lo cierto es que, según trascendió, el cantante se había presentado en la guardia, acompañado por su pareja, para realizar estudios de rutina. Pero fue en ese momento, que los médicos decidieron que permanezca en observación hasta obtener los resultados de los mismos.

“La decisión fue adelantar los chequeos porque no lo encontraron en un buen estado. Si bien está fuera de peligro, decidieron que Charly se quedara para no moverlo demasiado", explicó en aquel momento la periodista Angie Balbiani en Vivo el sábado, A24.

Hoy, para tranquilidad de todos los fanáticos, Charly se hizo presente en las redes sociales y compartió dos fotos donde se lo ve sonriente y en la comodidad de su casa.

"Ya en casa. Gracias a todos por preocuparse", expresó y finalizó con las siglas SNM, de su clásica frase: "Say No More".