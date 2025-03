La dura frase de Alex Caniggia sobre la pobreza en la Argentina que generó repudio

“Se piensan que el que tiene plata tiene que ayudar a los pobres y no, el pobre tiene que ir a trabajar. ¿Cómo crees que yo hice mi fortuna?”, sostuvo.

Luego, el influencer repasó su trayectoria: “Yo trabajo desde los 19 años en televisión. Ahora expandí mi mercado. Ya no hago más televisión. Hago otros negocios y soy representante de fútbol”.

Y añadió: “No es así, el rico no tiene que ayudar al pobre. No, no, no, no. El pobre tiene que ir a trabajar y ganarse su plata. Nadie en la vida le debe nada a nadie. La vida no te debe nada. Así que corten la pelotudez con esa boludez que dicen los pobres. Sí. Corta la bocha”.

Los dichos de El Emperador no pasaron inadvertidos entre sus casi tres millones de seguidores que lo cruzaron en redes sociales. “Pero si no sos rico vos, la plata es de tu viejo”, “Jajaja, ‘trabajando’, dice...”, “País generoso”, “Trabajando... es un humorista de la hostia”, “Re que vive del padre”, fueron algunos de los comentarios que más se repitieron.

Embed

La implacable respuesta de Alex Caniggia al saber que ARBA investiga por evasión la torre que promocionó

Después de que Alex Caniggia presumiera su lujoso penthouse de 368 mil dólares, se supo que la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) estaba investigando a ese complejo por evasión.

El influencer no tardó en reaccionar a la noticia y fulminó al organismo. “Si sos millo, pagá. Solo me río de los haters, que se vayan a cagar, que la gente de ARBA se ponga a laburar de una vez y se ponga a indagar", comenzó diciendo en un video que compartió en sus redes.

"Los que se hacen los millo, que me la ch.... Se acabó la joda en este país, si te gusta vivir en Nordelta, vas a tener que pagar billete a billete”, disparó el hijo de Claudio Caniggia y Mariana Nannis.

ARBA realizó una inspección y detectó que dos exclusivas torres en Tigre tributaban como si fueran terrenos baldíos, a pesar de estar ocupadas.