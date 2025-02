La dura sanción que recibieron tres participantes de Gran Hermano 2024 en medio de la gala de nominación

"Les comunico que serán sancionadas. Voy a comenzar por vos, Sandra. Mi decisión es que formás parte de esta placa de nominación. Sandra, estás nominada", le anunció el dueño de la casa a la pescadora.

Luego, le dijo a Chiara: "Por tu condición de líder, contás con el beneficio de la inmunidad, por eso no vas a formar parte de esta placa. Pero atención, te informo que sí vas a ingresar a la próxima placa de nominados. Pero esto no termina aquí, Chiara. Te quito los otros beneficios adquiridos por tu liderazgo. Doy por anuladas las fulminantes que hiciste el lunes. De modo que Juan Pablo y Katia bajan de placa. Además, mañana no podrás salvar y subir a ningún jugador".

Pero Sandra y Chiara no fueron las únicas que recibieron sanción. Renato Rossini también la ligó. "En este ciclo expulsé ya a dos jugadores por imcumplir las reglas que prohíben brindar información del afuera", le remarcó el Big al peruano.

"En alguna oportunidad, Renato, fuiste sancionado por este comportamiento. Recientemente advertí una situación en la cual, en una charla con una compañera, dejás entrever información indebida. Por supuesto, recibirás una sanción", siguió.

Acto seguido, le comunicó que quedaba nominado: "Ya formás parte de la placa".

Firme advertencia de Furia a sus fans tras postularse para volver a Gran Hermano: "No avalo"

La expulsión de Luca Figurelli de la casa de Gran Hermano 2024 por incumplir las reglas abrió un cupo para un nuevo ingreso ante el anuncio del Golden Ticket.

Esto le da la posibilidad a un ex participante del reality de volver a entrar a la famosa casa y por eso se anotaron varios de los ex GH, entre ellos, Juliana Furia Scaglione.

En ese contexto, ante la expectativa por esta herramienta que le permite a un ex participante de ediciones anteriores regresar al juego en caso de ser elegidos por el público, Furia les hizo una clara advertencia a sus fanáticos.

Ante la posibilidad de volver a ingresar al reality, desde su cuenta en X la tatuada le habló directamente a su fandom y pidió que no se hagan unificaciones en la votación y que cada uno la vote desde su teléfono.

"Hola! Como todos saben me postulé al Golden ticket! Recuerden que no avalo unificaciones de ningún tipo, pueden votar desde su celular si así lo desean. no unificaciones", dejó en claro Furia.

Y reiteró: "Sí voto individual! Usá tu celular! No transfieran dinero a desconocidos ni por más que te digan lo que te digan! Gracias los amo!".

Con esto, Furia busca evitar que sus fans envíen dinero a desconocidos o cuentas de redes luego de enterarse que muchos de sus seguidores habían sido estafados cuando salió de la casa.