Gran Hermano 2024: la repudiable actitud de Chiara con La Tana que le valió miles de críticas

Acto seguido, Mancuso abre y le repite a La Tana en la cara que estaba ocupado. Ahí, la motoquera le explica que debe cambiarse la toallita femenina y le señala que no hay nadie en el baño. "¡Pero está ocupado, estamos haciendo algo, esperá un poquito!", le gritó a Katia.

"¿Quién era?", le consulta la novia de Lauty Gram. "La Tana. ¿Qué le pasa? Ni podemos tener paz cinco minutos", se quejó Chiara.

Las imágenes se hicieron virales y los seguidores del reality no tardaron en opinar al respecto y fueron picantes. "Mala, malísima"; "La otra está que se mea y la dejan afuera para continuar con el peinado, qué forra", "Es re chota Chiara. Ojalá salga pronto. Su papel terminó cuando se fue Jeni y Nano. Ahora aburre"; "Chiara es todo lo que me da asco de una mujer. La amiga que es mejor nunca encontrar" y "¡Muy subida al pony la víbora! ¿Quién se cree? ¿La dueña del baño?, fueron algunos de los comentarios de los internautas.

A quiénes fulminó Chiara al convertirse en la nueva líder de la semana en Gran Hermano 2024

En Gran Hermano 2024 (Telefe), la participante Chiara Mancuso se convirtió este lunes en la nueva líder de la semana y tuvo que fulminar a dos jugadores.

Al primer participante que decidió subir a placa fue a Juan Pablo de Vigili. "Viste que la serpiente mide a sus víctimas para comerlas. Los quiero medir en placa, porque como andan medios tibios, pueden ser que ya estén listos para comer", argumentó la morocha.

Luego, le comunicó al conductor Santiago del Moro y a sus compañeros que nominaría a Katia 'La Tana' Fenocchio. "Por un lado me parece que Katia está teniendo últimamente algunos problemas de salud, está desganada, y siento que no se puede recuperar", explicó Chiara.

También, remarcó sobre su elección: "Yo no puedo entender el juego de Devi, me parece que no compartimos los mismos pensamientos". Ahí, la interrumpió el conductor Santiago del Moro y expresó: "¿Y por qué no le preguntás? ¿Cuál es tu juego, Devi?".

"Está bien que venga el ataque de frente, porque también iba a ir por ahí. Yo no me expongo mucho, hay que tener cuidado que La Cobra no te pique. Fui claro con la gente, mis movimientos no los expongo mucho, pero sí en los streams y demás", le respondió Juan Pablo.

"Claro, a mí me aburre el juego de Devi", acotó sin filtro Chiara. Y resumió: "Me da igual seguir compartiendo con él, quizás afuera nos podamos conocer de otra forma, pero acá adentro me aburre, me molesta, todo. Encima ahora estoy intolerante y justo me tocó ser líder".