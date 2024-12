La durísima decisión de Jimena Barón en medio de su embarazo: "Siempre me doliste"

“Más de 10 años me costó esto, porque la decisión era un trámite pendiente que me inventé. Me hacía la que tenía una decisión que tomar, que en realidad no existía porque ya no quedaba nada, y eso duele tanto. En realidad siempre me doliste vos, muchísimo. Tu abandono, tu incapacidad en el amor, tu amor, tan complejo e injusto”, comenzó escribiendo Jimena en su perfil de Instagram junto a una postal en la que se la ve de chiquita junto a su padre.

Jimena Barón y su papá.jpg

Así, a lo largo de sus extensas líneas Jimena reflexionó sobre el dolor que siempre le produjo la escasa relación que su padre mantuvo con ella. “Tu vida fue demasiado tuya viejo, nos merecíamos mucho más. Me partiste el corazón con esa imposibilidad, esa ausencia y ese ego. Me dejaste la autoestima por el piso, me hiciste naturalizar mendigar cariño y aceptar poquito y nada. Me hiciste extrañarte horrores y no entender nada, pero aceptarlo y buscarte y quererte y perdonarte. Jamás me enojé, solo quise desesperadamente que me quieras, y yo papá, me merecía mucho más que eso”, deslizó en un grito ahogado de dolor a pesar del tiempo transcurrido.

Claro que también se refirió al proceso que debió atravesar para comprender a su papá y así sanar sus heridas. “Me hubiese gustado que seas mi héroe y yo tu princesa, como los papás y las nenas, pero me tocó enderezar un árbol muy torcido. Elegí entenderte, perdonarte y amarte, pero qué difícil me la hiciste. Tal vez me sentí fuerte recién ahora, con esta panza grandota, con mi familia entera y derecha. Ahora que entendí que era lo que tenía que enderezar, porque entendí el daño y sus consecuencias”, expresó a pura sinceridad.

Y por último, concluyó haciendo saber: “Te amo papá, aunque hayas sido mi gran incapaz en el amor. Te voy a hacer árbol porque yo salí soñadora y alegre y me gustaría, cuando tenga casa y pasto y tus nietos anden por ahí pululando, sentarme a tomar unos mates con vos y mostrarte que a pesar de todo, yo estoy finalmente haciendo las cosas bien”.

Jimena Barón - historias cremación papá.jpg

Jimena Barón reveló los primeros antojos de su embarazo y qué piensa hacer con la placenta

El domingo pasado Jimena Barón irrumpió en las redes con la más linda de las noticias que una mujer enamorada puede anunciar: que está esperando su segundo hijo junto a su actual pareja, Matías Palleiro.

Y tras haber esperado las 12 semanas habituales por una cuestión de prudencia, la mamá de Morrison Osvaldo gritó a los cuatro vientos que está prevista la llegada de su bebé para el 24 de junio de 2025.

Y entre las tantas cosas que ya contó a través de sus Instagram Stories, Jimena confesó que con Palleiro ya tienen los posibles nombres, aunque que no piensan adelantarlos. "Definidos para ambos sexos. Más eso no se lo diremos ni a la familia hasta que nazca", aseguró.

Jimena Barón stories embarazo.jpeg

En tanto, sobre sus primeros antojos, la intérprete de La Araña admitió: "Todo lo que sea harinas refinadas, carne procesadas y Nesquick (igual me conocen y sigo comiendo saludable de base, frutas, verduras, frutos secos)". Y compartió la imagen de un choripán que le preparó su suegro.

Asimismo, ante la pregunta de una usuaria sobre si piensa comerse la placenta una vez que nazca el bebé o hacer algún ritual, Jimena Barón se despachó con una desopilante anécdota sobre, precisamente, qué le pasó con la de Momo.

"Lo hice con Momo y al final me olvidé que la dejé en el freezer y nos mudamos. No sé si la descongelaron e hicieron un guiso, si la saltearon con cebolla de verdeo o si la tiraron", concluyó con su característica humor.