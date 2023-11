La durísima frase con la que Charlotte Caniggia definió a Juana Viale tras faltar a su programa

En todas las presentaciones que hizo en el certamen conducido por Marcelo Tinelli, Charlotte siempre demostró que comparte su pensamiento sin importar el qué dirán.

Por eso, dio otra dura opinión sobre Juanita. “Nunca va a ser como Mirtha (Legrand)”, señaló haciendo referencia a la diva de los almuerzos. “¡Es mucho!”, comentó Marcelo Polino, sorprendido por las declaraciones de la participante.

La conmovedora confesión de Charlotte Caniggia sobre el conflicto con sus padres

Charlotte Caniggia habló con Intrusos (América TV) sobre el distante vínculo que tiene con sus padres, Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia, y dejó en claro que lo que más desea es acercarse a ellos.

Pablo Layús le consultó a la participante del Bailando 2023 por su relación con sus padres: "Siempre espero un mensaje de ellos, me hubiese encantado, pero nunca me pasa. Mis papás fueron ausentes toda la vida".

Y reflexionó: "Algún día tendré mis hijos y trataré de ser una mamá presente, y aunque tengan 30 años, que no pasen por esto. Algún día, cuando sea mamá y ellos más viejos, ojalá puedan acercarse".

"No es bueno tener odio y rencor hacia ningún ser humano. Yo los acepto, son mis papás. Faltaría que den el paso, pero no lo hacen nunca, ya vivo con esto. Les chupa un huevo. Es algo que deseo con mi corazón, pero no me pasa. Supongo que algún día me pasará... si Dios y el universo quieren. Ojalá algún día me quieran, yo necesito un abrazo de ellos", expresó la hermana de Alex Caniggia.