La efusiva actitud de la China Suárez con Mauro Icardi en pleno viaje a Turquía

Así las cosas, lo cierto es que este viernes por la noche efectivamente el delantero del Galatasaray y la ex Casi Ángeles partieron rumbo a Estambul. La pareja llegó cerca de las 21:30 hs. al Aeropuerto de Ezeiza y avanzó a paso firme hasta la zona de check-in sin hacer declaraciones a la prensa que los esperaba, tal las imágenes que compartió el periodista Gustavo Mendez desde sus redes sociales.

En tanto, horas más tarde, Pochi de Gossipeame sumó un picante detalle de los tortolitos a bordo del avión. "Me cuentan que embarcaron últimos, que en el vuelo él se reía todo el tiempo, que ella se levantó y lo beso".

China Suárez e Icardi cariñosos en el vuelo a Turquía- IG Gossipeame.jpeg

Asimismo, Yanina Latorre agregó desde sus Instagram Stories que Wanda y L-Gante viajarían este sábado, y confió que la rubia estaba molesta con ella. "Se me recalentó por lo que dije en la radio. Estamos discutiendo. Cómo molesta mi opinión", deslizó la angelita y concluyó preguntándose a pura ironía: "Explicame los cuatro el mismo fin de semana en Turquía".

IG Yanina Latorre - viaje de Wanda y Lgante a Turquía.jpg

Yanina Latorre anunció quién será su testigo clave en el juicio que le inició la China Suárez

En la declarada guerra judicial entre la China Suárez y Wanda Nara, la que quedó en el medio es Yanina Latorre. Ocurre que la ex Casi Ángeles demandó a la mediática por la filtración de antiguos chats, donde no sólo fue nombrada sino que se vio su número de teléfono, por lo debió cambiarlo de inmediato.

En la serie de pruebas presentadas por Suárez ante la Justicia, figura Latorre como la persona que habría obtenido el material gracias a Wanda. Y si bien el juez falló a favor de Nara, el abogado de Eugenia ya prepara el contraataque.

Pero como Yanina ya tiene otra causa con la China, que irá a juicio, la actriz solicitó incorporar esto al expediente. Ante esta situación, Latorre contó el as bajo la manga que tiene para enfrentar a la actual novia de Mauro Icardi.

Desde su programa radial en El Observador, la angelita detalló el caso. “Yo estoy nombrada 40 veces en el escrito. Ese mismo escrito que le mandó a Wanda me lo mandó a mí, pero a mí no me pidió multa. Es un factor más del juicio eterno que me está haciendo”, confió despreocupada.

“¿Qué hice yo? La metí a Wanda de testigo, y me la aceptaron. Así que yo voy a juicio derecho, y el día que me toque el juicio va a estar la China Suárez, yo enfrente, y Wanda de testigo”, anunció con bombos y platillos y lanzó filosa que “va a ser para alquilar balcones”.

Y tras detallar su situación legal con la China, Yanina Latorre remarcó que "ella va agregando" denuncias a la demanda que viene desde hace un par de años y, fiel a su estilo verborrágico, le hizo saber: "No te tengo miedo, China. Soy periodista, me dan un coso, y yo me voy a sentar ahí, y Wanda dirá lo propio”.