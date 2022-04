La emoción de Carolina Haldemann por el nacimiento de Vincenzo

La conductora de Canal 26 expresó su felicidad desde las redes sociales y compartió las primeras fotos con su bebé en brazos desde el sanatorio.

carolina haldemann 2.jpg

"Sin pensarlo, ni planearlo, pero sin dudarlo, hoy fue el día más feliz de nuestras vidas", comenzó su movilizante mensaje Carolina Haldemann.

Y la ex panelista de Pampita agregó: "Después de una noche eterna cargada de dolores y de tanto amor, llegó Vincenzo. Gracias a la vida por este bebé mágico 12•04•22 11:39".

carolina haldemann 1.jpg

El drama de Carolina Haldemann

La periodista Carolina Haldemann reveló en 2021 que se tuvo que alejar de la televisión y de la conducción del noticiero de Canal 26 por un problema de salud. La ex panelista de Pampita sufre de nódulos en la garganta y su voz se ve muy afectada.

carolina haldemann 5.jpg

“Tengo nódulos bilaterales y sangrado de laringe. Algo tan natural como hablar y no lo puedo hacer”, dijo sobre su grave condición que le originó una disfonía.

"Hoy me tocó aceptar que mi voz no salga, y por más desesperante que sea, no lo puedo hacer. Algo tan natural como hablar. Algo que aprendí a hacer a los 6 meses de vida", decía la periodista en un emotivo posteo.