La emoción de Coti Romero al encontrarse con los regalos de sus fans por el cumpleaños: "No puedo..."

Cone Alexis Quiroga saludo cumpleaños Coti Romero.jpg

La ex participante del reality Gran Hermano 2022 se encontró un montón de cartas, peluches, tazas, chocolates y todo tipo de obsequios de parte de sus incondicionales seguidores.

Coti les agradeció a sus fans por haberse molestado en enviarle a su casa sus obsequios, cartitas, y se mostró emocionada por tamañas muestras de cariño.

"Regalitos de cumple. Los amo, no puedo con esto... Me llegan estas cositas y me hacen emocionar... Sus cartas, sus mensajes, sus mimos, todo", expresó la joven con emojis de llanto y corazones con los regalitos y cartas sobre la mesa.

Mirá.

coti romero.jpg

Insultaron a Coti Romero y el Cone Alexis Quiroga en México por no dejar propina: "Váyanse a la..."

Felices y tan, o más, enamorados que el primer día cuando se conocieron en la casa de Gran Hermano 2022, Coti Romero y el Conejo Alexis Quiroga hicieron las valijas y volaron a México para celebrar los 21 años que este martes está cumpliendo la correntina.

Y si bien no todo salió como ellos esperaban, lo cierto es que se lo tomaron humor. Resulta que hace unas horas mientras esperaban el avión para trasladarse de la ciudad de México a Cancún decidieron almorzar en el aeropuerto. Y hete aquí que los insultaron por no dejar propina.

“Le explicamos al mozo que no teníamos más plata, que teníamos que salir a buscar y ésta fue su contestación”, contó Alexis desde sus Instagram Stories tentado de risa y asombro al mismo tiempo, mientras Coti remató reproduciendo el insulto del mozo: “¡Váyanse a la verg...!”.

Pero claro que eso no logró estropear el viaje a la playa de los ex GH, y mucho menos el festejo de cumpleaños de la actual influencer.

“¡Feliz cumpleaños, mi amor! Que todos tus deseos se cumplan, y que nunca dejes de brillar. Acá estoy para acompañarte. Gracias por ser mi compañera. Te amo gringa”, le dedicó el Cone desde sus redes a Coti durante los primeros minutos del 18 de abril, así como luego mostraron la improvisada torta de cumpleaños.