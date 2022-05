La emoción de Fede Bal al llegar a Buenos Aires tras el accidente en Río

Embed

"Tuve mucho miedo. El médico me agarró la mano y me dijo 'llegan muchas personas con accidentes así y no la cuentan'", reveló el conductor de Resto del mundo y quebró en llanto.

Fede terminó con una factura expuesta luego de caerse cuando estaba realizando un viaje en parapente con motor en Paraty. Según sus palabras, fue un milagro haberse salvado.

"Es un deporte de mucho riesgo. Mucha gente muere por año en este tipo de cosas. Así que lo mío podría haber sido mucho peor", sentenció.

El video completo del accidente de Fede Bal en Brasil

El sábado en Resto del mundo (El Trece), Fede Bal relató cómo fue el accidente que sufrió en Paraty, Río de Janeiro.

En el programa mostraron por primera vez los videos que grabaron cuando el actor se cayó mientras estaba arriba de un parapente con motor.

"Me fracturé la nariz, me romí un pómulo, me caí al piso y me cayó arriba todo el motor, entonces me fracturé en tres partes el antebrazo. Era una película de terror, no sé cómo explicar la sangre que salía”, comentó Fede desde el hospital, horas después del tremendo hecho.