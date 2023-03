La emoción de Flor de la V en su cumpleaños: "El amor puede con cualquier cosa, siempre"

"Le quiero agradecer al público que nos elige todos los días, les agradezco cada uno de los mensajes, el cariño de todos y desde toda la Argentina, Chile, Perú, les agradezco mucho", añadió.

"Yo sólo puedo agradecer, miro para atrás y no lo puedo creer. Miro mi larga vida, y le quiero agradecer a mis hijos y a mi marido por el amor incondicional de siempre, no puedo dimensionar tanto amor, mis hijos me enseñan todos los días", dijo sobre su marido, Pablo Goycochea; y sus hijos, Paul e Isabella.

"Yo tenía mucho miedo antes de emprender este camino, y mis hijos todos los días me sorprenden con su sabiduría. Sepan que el amor siempre puede con cualquier cosa", cerró, muy emocionada, la figura de América TV.

Flor de la V habló de los falsos chats con Fede Bal y disparó duro contra Jorge Rial: "¡Nunca más les doy ese poder...!"

Tras la viralización de chats falsos de Florencia de la V y Fede Bal, recientemente separado de Sofía Aldrey después de conocerse que infidelidades de parte del actor.

Y en el inicio de Intrusos (América TV), la conductora se tomó unos minutos para referirse a esos mensajes falsos con el protagonista de Kinky Boots y dedicarle unas palabras a quienes usaron esa fake news para atacarla, entre ellos Jorge Rial.

"Cuando me voy del programa, me desconecto de todo. Entonces, me enteré de unos chats falsos entre Fede Bal y la señora. Yo voy a hablar de este tema porque la verdad es que estuve pensando y tengo un sabor amargo", comenzó diciendo Flor.

"¿Por qué tengo un sabor amargo? Porque hay algo que sucede hace muchos años, en el espectáculo puntualmente, que tiene que ver con la violencia que vivimos las identidades trans. Y, en este caso, yo quiero hacer foco en eso. Cuando señalan que Fede habría tenido una relación con una mujer trans, lo dicen desde un lugar de prejuicio", siguió.

Flor remarcó que, desde el inicio de su carrera, que tiene que lidiar con la discriminación en el medio. "Desde que yo debuté no un hubo un día que no se hayan metido con mi sexualidad, con mi genitales. Se han burlado, han bastardeado, disfrutaban hiriéndome", sostuvo.

La figura de América TV recordó que, en el pasado, cuando Jorge Rial era conductor de Intrusos, fue víctima de duros ataques: "En este mismo estudio, con una pantalla, me ponían en cámara lenta, enfocando con un zoom mis genitales, burlándose de mi identidad travesti, haciéndome sentir vergüenza por lo que yo era".

"Siempre el foco estaba en la genitalidad de una travesti, en este caso mía. No saben cómo lloré, cómo sufrí, durante los dos primeros años de maternidad, porque no paraban de herirme. ¿Con qué? Con mi identidad travesti. Con mi genitalidad. Llegué a sentir vergüenza de mi identidad. Vergüenza de ser porque crearon estas cosas falsas para seguir atacando mi identidad", continuó.

Al finalizar, Flor dejó un mensaje para quienes están construyendo su identidad sexual. "¡No tengan vergüenza! ¡Nunca más! No les voy a dar ese poder. No tenemos nada malo. Soy una travesti orgullosa de mi cuerpo y me amo con todo mi ser. Años me llevó decirlo. Te lo digo a vos, que te burlabas de mí, y a todos, ¡no te da la cara, no les da la cara! ¿Y saben qué les digo a esas personitas que están mirando? No tengas miedo de nada. Que no te hagan sentir vergüenza de tu cuerpo. Sos maravilloso. Maravillosa. Maravillose", cerró.