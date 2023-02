Florencia de la V habló de los falsos chats con Fede Bal y disparó duro contra Jorge Rial: "¡Nunca más les doy ese poder...!"

"Cuando me voy del programa, me desconecto de todo. Entonces, me enteré de unos chats falsos entre Fede Bal y la señora. Yo voy a hablar de este tema porque la verdad es que estuve pensando y tengo un sabor amargo", comenzó diciendo Flor.

"¿Por qué tengo un sabor amargo? Porque hay algo que sucede hace muchos años, en el espectáculo puntualmente, que tiene que ver con la violencia que vivimos las identidades trans. Y, en este caso, yo quiero hacer foco en eso. Cuando señalan que Fede habría tenido una relación con una mujer trans, lo dicen desde un lugar de prejuicio", siguió.

Flor remarcó que, desde el inicio de su carrera, que tiene que lidiar con la discriminación en el medio. "Desde que yo debuté no un hubo un día que no se hayan metido con mi sexualidad, con mi genitales. Se han burlado, han bastardeado, disfrutaban hiriéndome", sostuvo.

La figura de América TV recordó que, en el pasado, cuando Jorge Rial era conductor de Intrusos, fue víctima de duros ataques: "En este mismo estudio, con una pantalla, me ponían en cámara lenta, enfocando con un zoom mis genitales, burlándose de mi identidad travesti, haciéndome sentir vergüenza por lo que yo era".

"Siempre el foco estaba en la genitalidad de una travesti, en este caso mía. No saben cómo lloré, cómo sufrí, durante los dos primeros años de maternidad, porque no paraban de herirme. ¿Con qué? Con mi identidad travesti. Con mi genitalidad. Llegué a sentir vergüenza de mi identidad. Vergüenza de ser porque crearon estas cosas falsas para seguir atacando mi identidad", continuó.

Al finalizar, Flor dejó un mensaje para quienes están construyendo su identidad sexual. "¡No tengan vergüenza! ¡Nunca más! No les voy a dar ese poder. No tenemos nada malo. Soy una travesti orgullosa de mi cuerpo y me amo con todo mi ser. Años me llevó decirlo. Te lo digo a vos, que te burlabas de mí, y a todos, ¡no te da la cara, no les da la cara! ¿Y saben qué les digo a esas personitas que están mirando? No tengas miedo de nada. Que no te hagan sentir vergüenza de tu cuerpo. Sos maravilloso. Maravillosa. Maravillose", cerró.

Apareció un video contundente, en medio de la escandalosa separación de Fede Bal y Sofía Aldrey

En los últimos días, Fede Bal estuvo en boca de todos. El hijo de Carmen Barbieri quedó en el centro de la polémica después de conocerse que engañó a su pareja, Sofía Aldrey, con figuras del ambiente artístico.

La joven habría terminado su relación con el actor luego de encontrar chats comprometedores con mujeres de la farándula. Claudia Albertario y Estefi Berardi fueron dos de las famosas involucradas con el protagonista de Kinky Boots.

Ahora, Ángel de Brito anticipó que, no solo hay conversaciones hot, también se filtró un material contundente, que el periodista compartirá en su programa en América TV, LAM.

"¿Hay más chats?”, le preguntó un usuario en Twitter. "Si hay chats, hay videos”, precisó el periodista de espectáculos. Se trataría de un contenido exclusivo, que sería una prueba concreta de las infidelidades del hijo de Carmen Barbieri.