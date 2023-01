La emoción de Karina Mazzocco al hablar del caso Fernando Báez Sosa: "Los acusados..."

"La muerte de un chico joven, con toda la vida por delante... Me lo imagino armando ese bolso para ir a pasar sus primeras vacaciones, con todos sus sueños, una camisa perfectamente planchada por Graciela, su mamá, y no volvió más", continuó.

"¿Por qué la muerte de Fernando? Me levanto todos los días pensando por qué a este chico lo mataron a golpes y la primera respuesta que me viene a la cabeza es por la violencia que vivimos, ¿O les parece raro?", se preguntó.

"Y la otra pregunta que me hago es, ¿para qué murió Fernando?, ¿vamos a seguir haciendo siempre lo mismo, estamos dispuestos a que todo siga siempre igual?, ¿o nos dedicaremos a resignificar la muerte de Fernando Báez Sosa?", añadió.

"Los acusados, que probablemente también se fueron con una valija llena de sueños, también están muertos, sea cual sea la sentencia, y va a caer sobre ellos una condena social eterna", cerró Karina, para darle lugar a la reflexión de todo el panel de A la Tarde sobre el crimen de Fernando y el juicio del cual en días se conocerá la sentencia para los 8 rugbiers.

Eliana Guercio quebró en llanto al pedir justicia por el caso de Fernando Báez Sosa: "Todos tenemos miedo"

En la cobertura minuto a minuto que América TV y A24 vienen llevando a cabo del juicio oral por el brutal asesinato de Fernando Báez Sosa en Villa Gessel a manos una patota de rugbiers hace 3 años, en EPA Eliana Guercio se mostró muy sensibilizada por el tema, de sólo pensar en sus hijos.

"Ser padre es aprender a tener miedo. Porque cuando lo largás, empezás a tener miedo porque ya no lo podés proteger más", opinó el panelista del ciclo Gustavo Grabia. Y mientras relataba la angustia que siente un padre cuando un hijo se va solo de vacaciones, la mujer de Chiquito Romero rompió en un llanto silencioso pero que no pasó desapercibido por el conductor del programa.

Así, cuando Nicolás Magaldi le consultó si estaba emocionada, Eliana Guercio deslizó entre sollozos: "Es tal cual lo que dice Gustavo. Todos tenemos miedo". Y contó que si bien sus hijas recién comenzaron a ir a cumpleaños, "el hecho de llevarlas e irlas a buscar también implica una responsabilidad porque vos vas en tu auto y no sabés si vas a llegar o si vas a volver...hoy como están las cosas".

Y refiriéndose puntualmente al asesinato de Fernando Báez Sosa, Guercio explicó:"Nosotros no estamos ensañados con estos chicos. Nosotros decimos que estos chicos se ensañaron con un chico bueno, que podría habernos tocado a cualquiera. Y esto es para llevarlo a todos los ámbitos de la vida: a poder salir de tu casa con tranquilidad, a que tus chicos puedan salir a disfrutar con sus amigos, a estar tranquila de que las mayores probabilidades sean de que vuelvan a tu casa".

Al tiempo que, profundamente conmovida, pidió a los gobernantes:"Nosotros queremos vivir en paz. Tenemos un país hermoso, cualquiera querría vivir acá. Lo único que nos falta es más oportunidades dentro de lo laboral y más seguridad. Que la gente pueda laburar y volver a su casa y que sus hijos puedan disfrutar del esfuerzo de sus padres".

"A mí me da mucha pena no poder ayudar a esos papás, no poder devolverles a su hijo. Nada de lo que hagan ahora en el Tribunal va a alcanzar. Es solamente calmar un poquito el dolor, pero nada más" aseguró la integrante de EPA, y concluyó advirtiendo la angustia que le causa lo que le sucedió a Fernando. "Un chico tan bien criado, tan bueno y con tantas ganas de progresar... esa es la gente que queremos que pueblen nuestro país", sentenció.