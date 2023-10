La emoción de Manuel Wirzt al recordar a su hermano y su encuentro con Luis Alberto Spinetta

Sentado en el living de Fer Dente, el músico abrió su corazón y comenzó recordando momentos de la infancia junto a su hermano: “Le dije ‘Tuerto lograste ese sueño que querías’. De chiquito él admiraba mucho a Spinetta, tocaba la batería con palos de escoba cuando era chiquito y logró su sueño. Y me respondió ‘y vos vas a lograr el sueño… Vas a cantar un día con él”.

“Y tenía razón. Lamentablemente un día el Tuerto se fue y yo enojado con Dios compuse una canción y la metí en un cajón. Después armando el disco me di cuenta que la canción era como el sello, lo llamé al Flaco, le dije que le hice una canción al Tuerto y que me gustaría hacerla con él si le gustaba. Me dijo ‘dale, dale, vamos a hacerla porque yo hace rato estoy tratando de componerle algo al Tuerto y no me sale nada’. Le dije que la escuchara y me dijo que no, que se la mandara y la grabábamos”, recordó al borde de las lágrimas.

Mientras que ya con la voz quebrada confesó: “Es una canción que yo no pienso cantar nunca, no la canté nunca en vivo, la grabé solamente. Al Flaco le encantó la canción, la grabamos en su estudio, no me saqué una foto con él y le pedí a la gente que estaba conmigo que no se sacara fotos con él”.

Y cerró movilizado: “Después de haber grabado La Vida, así se llama la canción, el Flaco me pidió que le contara anécdotas de Francella porque le encantaba”.