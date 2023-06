La emoción de Wanda Nara al encontrarse por primera vez con Claudia Villafañe en MasterChef: "Si este país..."

Embed

Villafañe, antes de retirarse, recibió unas emotivas palabras de la conductora.“Le quiero dar las gracias a Claudia por su experiencia, presencia. Creo que si este país tuviese una reina, serías vos. Quería tener este encuentro, te lo quería decir y lo pude tener gracias a MasterChef”, le confesó Wanda.

Claudia se mostró agradecida y contó que ellas nunca se habían podido ver personalmente y afirmó que volver al reality culinario es "como regresar a casa".

“Siempre que me invitan acá estoy dispuesta a venir. Quiero desearles suerte a todos y que gane quien tenga que ganar”, les deseó Villafañe a los aspirantes a chef.

La pregunta de un participante de MasterChef que descolocó a Wanda Nara: "¿Está bueno?"

Este miércoles en MasterChef (Telefe) los participantes tuvieron como desafió replicar la receta de las famosas cookies de uno de los jurados, Damián Betular. Cuando la conductora Wanda Nara estaba explicando en qué consistía la prueba de esta noche, uno de los participantes, Rodrigo Salcedo, le hizo a la empresaria una incómoda pregunta que la descolocó.

Los concursantes contaban con una caja misteriosa y Wanda le preguntó a cada uno de ellos qué pensaban que había adentro. Rodrigo opinó: "Yo soy más sentimental. Me gustaría una notita, algo lindo. Veo grande y veo toda esta onda y... Como está todo patisserie debe ser una torta de casamiento, me imagino algo así".

Acto seguido, la conductora le preguntó: "¿Te gustaría casarte, Rodri?". El participante le contestó y le retrucó: "Creo que no. No sé. Vos que estás casada, ¿está bueno?". La mujer de Mauro Icardi no contestó pero se descostilló de la risa.

Ahí, Betular aportó su granito de arena a la conversación y dijo: "Es buena, eh. Vale, vale la pregunta". En el estudio todos acompañaron con risas y aplausos el momento incómodo y gracioso que vivió Wanda.