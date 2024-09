La emocionante carta de despedida de Facundo Arana a Selva Alemán: "Me enamoré"

"Hace pocos años hicimos, con Solita Silveyra, una obra preciosa llamada 'Cartas de amor'. Nos dirigió Selva. Yo no entendía mucho por qué el texto gustaba tanto ni qué era lo que tenía la obra que maravillaba a la gente", comenzó relatando junto a una postal de la actriz y su marido en escena.

"Ella me citó en su casa para charlar sobre todo eso, y al rato se sumó Arturo. Ellos habían hecho la obra durante un montón de años. Yo ese día había ido a intentar entender. De pronto, sin aviso, se sentaron juntos frente a mí y me regalaron una función sólo para mí. Por supuesto, de inmediato me enamoré de la obra... y de ellos dos. No me lo voy a olvidar nunca", reveló Arana en su emotivo posteo.

Por último, Facundo le expresó todo su apoyo a Arturo Puig en este momento tan duro. "Te mando el más grande abrazo. El mundo entero, todos lloramos a Selva", concluyó.

Se conoció de qué murió la actriz Selva Alemán

Este martes a la tarde se conoció la triste noticia de la muerte de Selva Alemán. La actriz, de 80 años, tuvo una extensa trayectoria en cine, teatro y televisión.

Según informó la periodista Pilar Smith, la artista falleció de un infarto. “Selva Alemán falleció de un infarto. Hablé con Arturo Puig”, publicó en su cuenta de X.

Más tarde, en Telefe Noticias, Smith dio más detalles de lo sucedido: “Lo llamé a su marido que estaba llorando. Mucho no podía hablar. Me confirmó que fue un infarto en su casa de manera totalmente inesperada”.

Por otro lado, el empresario teatral Carlos Rottemberg explicó a Teleshow: “Se sintió mal esta mañana y pidió un médico a domicilio. Le hicieron un control en la casa y, después, hubo un segundo, porque no mejoró”.

Además, el productor remarcó: “No tenía ningún un antecedente. Fue muy sorpresivo".