La emocionante salida de El Turco García de El hotel de los famosos en medio de lágrimas y reconciliación con Chanchi Estévez

Turco García eliminado hote de los famosos captura.jpg El Turco García quedó afuera de El hotel de los famosos tras perder el juego de la H contra Imanol Rodríguez.

Así, un Chanchi más estratega que nunca estratega disparó tranquilo, pero firme, "Para Claudio, decirle que actitudes como las que tuvo ayer hacen que no se vea bien, es un certamen donde los juegos, las estrategias, todo vale, lo que no vale es la mentira, la falta de respeto, amenazar”; a lo que El Turco García respondió “Yo no miento, no te amenacé, y nada, la tele después va a decidir, nada más. Lo único, que cuando a uno le dan de comer en la mano y te la muerden, qué queda para mí”.

Claro que la cosa pareció ponerse áspera nuevamente cuando Estévez atinó a seguir la discusión, pero García lo calló. Y allí intervino Martín Salwe para meter ficha asegurando que nunca había dicho que lo agarraría a trompadas Pero el Turco disparó enojado “No, cerrá el ort…pendejo, te dije”. No obstante luego de un ida y vuelta entre ellos, y de la H que lo dejó afuera de El hotel de los famosos, El Turco García hizo las paces con su colega Chanchi Estévez y se fue en paz luego de sellar la paz con un cálido abrazo entre ambos.

El Turco García le puso los puntos a Martín Salwe en El hotel de los famosos: "Te ca.. a trompadas"

Martín Salwe sumó otro foco de conflicto dentro del reality El hotel de los famosos, El Trece, tras aquel fuerte momento con el Chino Leunis por el que luego pidió disculpas.

El Turco García se cansó de los juegos del participante y lo desafió cara a cara a arreglar las cosas afuera, tras ver un gesto del notero que lo sacó. “No sé a qué se refiere con lo de que hay un traidor acá adentro, pero es el mismo mensaje que dejaron los del repechaje. Son todos jugadores, un poco más fuertes, otros más leves, pero esto es un juego así que punto final”, explicó Salwe.

salwe garcia.jpg Martín Salwe, uno de los que cruzó duro a El Turco García en su estadía en El hotel de los famosos.

Y luego agregó: “Yo te digo de corazón Turco, esperamos el discurso”. A lo que el ex futbolista arremetió: “Ya me estás manado a la H por lo que veo, que decís esperamos el discurso,pero yo acá jamás cambié en nada y le podés preguntar a cualquiera, soy como soy. ¿Sabés cómo se va a dar cuenta la gente quién es acá igual que en la calle? Cuando vean el programa, por más que sea un juego y yo falso no soy”.

Tras ver que Martín Salwe estaba haciendo un gesto con la mano como si estuviera anotando algo, el Turco no se la dejó pasar: “¿Qué decís que anote? No me faltés el respeto porque yo no soy ni los que vinieron ni los que se fueron. Cerrá el or... conmigo, ¿quién sos? ¿El patrón del mal? Después cuando salgo de la puerta te cago a trompadas, me chupa un hue... Cerrá el orto pendejo conmigo, ¿te quedó claro, dale?".