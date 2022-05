Picante cruce entre el Turco García y Chanchi Estévez en El hotel de los famosos

Embed

Y el ex futbolista fundamentó: "Me parece una persona copada pero me parece que hubiese estado bueno para decir otras cosas y no utilzar este tiempo para tirar algunas indirectas o queriendo instalar cosas".

"¿En qué no estás de acuerdo, Chanchi? En la vida sos como sos acá, vos lo sabes. Creo que la gente no cambia, es como es", le explicó su colega.

"Esto es un juego donde hay estrategias y cada uno puede decir lo que quiera, yo creo que no soy nada que ver a la vida, tengo cosas, después es un juego. No comparto esa opinión", se defendió Estévez.

chanchi estevez 1.jpg

El Chanchi Estévez cruzó a Locho Loccisano en El hotel de los famosos

Locho Loccisano fue desafiado por El Chanchi Estévez directamente en la cara a ir la H. El ex futbolista arremetió contra el notero molesto por algunos comentarios que hizo tras la eliminación de Lissa Vera.

“Cuidado con las uñas con la almohada, que las coleccionaba”, le dijo entre risas Locho a Emily, en referencia a la cama que usaba Lissa. “No eran cualquier uña, eran las uñas de Lissa de Bandana. Para mí Bandana de pendeja era todo”, le contestó la influencer.

“Igual también debe ser difícil esto de hacer algo tan grande a los 20 años y después que se muera, viste?”, comenta Locho Loccisano.

image.png

Ahí, El Chanchi Estévez se levantó de la cama muy enojado por lo que escuchó: “Locho, ¿no tenés ganas de dormir?, que hablas unas pelotudeces bárbaras”. “Estamos hablando todos igual”, se defiende Locho.

“No, vos estás hablando pelotudeces, está mal”, insistió Chanchi. Y lo desafió en la cara: “¿Sabés por qué no fuiste a la H? Porque no me dejaron que te vote. Y si querés, te espero el domingo en la H, si tenés huevos”.

“No sé por qué te enojaste tanto”, le preguntó Locho sorprendido por la reacción del ex futbolista, que le repitió: “Así te digo, si tenés huevos te espero el domingo en la H”.