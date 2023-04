La emotiva experiencia de Nicolás Cabré al participar en la maratón de Boston: "Soy un privilegiado..."

Y agregó: "También estas sensaciones, hacen que quiera agradecer a todas esas personas que me enseñan, y me apoyan para que viva estas aventuras. Les agradezco a todos… No los voy a nombrar, son muchos y no termino más. Pero ellos saben quiénes son. Solo les digo gracias, que los pienso todo el tiempo y los llevo conmigo a donde sea que voy”.

Hace unos días, Nicolás Cabré había subido una foto en la que se veía la parte de atrás de la remera del actor. Allí, había impresa las dos manitos de su hija Rufina con témpera. "Esas manitos que van a empujarme hasta la línea final. Siempre juntos como sea. Gracias Rufita hermosa por apoyarme y estar siempre conmigo. Te amo", escribió en la publicación de Instagram sobre su hija.

En la tierna foto, la China Suárez, mamá de Rufina, le comentó: "Feliz carrera”. El actor le respondió con un emoji de corazón: “Y gracias a vos también”. La actriz y cantante, ni lerda ni perezosa, le retrucó bromeando: “¿Yo también qué? Si no voy a correr ninguna carrera”.

Los internautas, al ver el ida y vuelta de la expareja, no tardaron en especular sobre el futuro de la misma. “¿No me digas que van a volver?”, “qué rápida es en las respuestas”, “estamos todos queriendo que vuelvan” y “ustedes son todo lo que los padres necesitan entender”, escribieron los usuarios.

Ig Cabré Suárez.jpg

Quién es la argentina que conquistó el corazón de Nicolás Cabré tras su romance con Luis Miguel

Latin lover como pocos, Nicolás Cabré ha sabido conquistar, como mínimo, a una decena de mujeres argentinas con las que ha mantenido relaciones amorosas fuertes. La última, sin ir más lejos, fue Laurita Fernández de quien se separó definitivamente en 2021. Desde ese entonces no se lo volvió a ver públicamente con nuevo amor, sino siempre con su hija Rufina y la madre de ella, su ex la China Suárez, con quien mantiene una excelente relación.

Pero eso fue hasta ahora. Sucede que el actor se encuentra actualmente en México poniendo a punto la dirección de la versión azteca de Tom, Dick & Harry, la obra en la que debutó como director en calle Corrientes con Mariano Martínez como cabeza de la desopilante comedia.

Y resulta que en las últimas horas se mostró muy acaramelado junto a Mercedes Villador desde las redes sociales, y las versiones de romance no tardaron a estallar, dado que hasta hubo un intercambio de corazones en el posteo de la argentina.

posteo Mercedes Villador con Nico Cabré.jpg

¿Pero quién es esta mujer? Se trata nada menos que de la modelo y nutricionista argentina de 42 años que actualmente vive en México y estuvo en pareja durante un tiempo con Luis Miguel en Miami, hasta que la relación se terminó cuando el cantante comenzó su actual romance con la española Paloma Cuevas.

Si bien por el momento Nicolás Cabré no compartió todavía ningún posteo con Mercedes para blanquear el inicio de la relación sentimental, Villador sí lo hizo hace unas horas posteando dos fotos juntitos, sonrientes y con un corazón rojo que fue respondido por el actor con otro corazón. ¡Que viva el amor!