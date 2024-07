La emotiva reacción de Bautista de Gran Hermano al recibir el millonario regalo de sus seguidores

Acto seguido, Bautista abrió el regalo y, al ver la guitarra verde musgo, expresó: “¡Mirá vos! Aparte, yo acá no tengo guitarra, me viene bárbaro. ¡Están re locos! Es hermosa, me encanta ¡Los amo! ¡Muchas gracias!".

Los fans, además, le inscribieron en el instrumento una de sus frase predilectas: “Con miedo sí, por miedo no”. Ahí, cuando la vio, sostuvo: "No dejen de hacer las cosas por miedo. Aunque les dé miedo, háganlas”.

¿Cuánto costó la guitarra? Apróximadamente 1 millón de pesos. Según una publicación, los seguidores de Mascia explicaron que el regalo pudieron hacerlo con el dinero que les sobró de las unificaciones que usaban para las votaciones telefónicas del reality.

Susana Roccasalvo le confesó a Bautista cuál fue su incontenible reacción en la final de Gran Hermano: "Disculpame"

Susana Roccasalvo recibió en el estudio de Implacables, El Nueve, al ganador de Gran Hermano 2023, Bautista Mascia, y Emmanuel Vich, quien quedó en el segundo lugar.

Lo cierto es que la conductora dejó al uruguayo sin palabras al decirle en la cara que quería que gane Emma y cuál fue la reacción que tuvo al ver que él se había consagrado ganador del reality.

"Bauti está para una serie. Miren lo que es, un divino. Lo van a llamar...", dijo el estilista cordobés a puro elogio con su ex compañero de la casa más famosa.

A lo que Susana Roccasalvo contó a pura sinceridad y sin guardase nada: "Chicos, tenemos que cerrar el programa. Bautista, me encantó haberte tenido, felicitaciones. Yo pensé que vos ganabas... (le dijo a Emma)".

Y agregó al instante ante la cara de sorpresa de Bauti: "Vos disculpame. No voy a decir lo que hice en casa cuando lo sacaron pero bueno, es amor".

"¡Contame! ¿Qué hiciste?", le preguntó el uruguayo. Y la conductora comentó cuál fue su incontenible reacción al conocer la decisión del público: "Tiré todo a la mier...".