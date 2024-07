Denisse González contó por qué no está enamorada de Bautista Mascia de Gran Hermano 2023

"¿Alguna vez estuviste así de enamorada, como estás de Bauti?", le preguntó el panelista del Debate. Y ahí Denisse contestó sin vueltas y muy sincera sobre lo que siente por él.

"Sí, sí, he estado enamorada cuando era más chica, pero ahora yo no sé si es tanto el enamoramiento, sino que para mí es… Ay, me ponés entre la espada y la pared, Gastón... Es amor, directamente", se sinceró Denisse González.

Y diferenció: "El enamoramiento es en los primeros meses donde estás re cegado, no ves nada. Después está el amor, que es te amo con tus defectos. Yo estoy en esa, lo conozco y lo acepto como es".

"Lo admiro como ser humano y que siempre está feliz, nunca se la agarra con el otro cuando está mal", finalizó enganchadísima del uruguayo y ganador de Gran Hermano.

bautista denisse gran hermano.jpg

La fogosa noche de pasión de Bautista y Denisse tras la final de Gran Hermano

Bautista Mascia se consagró de Gran Hermano luego de siete meses en la casa más famosa del país. El uruguayo obtuvo un premio millonario y algo único, una conmovedora historia de amor.

El muchacho conoció en la casa a Denisse González, de quien se enamoró profundamente. De hecho, a días de la final, se animaron a una falsa boda en vivo, que ellos vivieron como si fuese completamente real

A días de haber dejado la casa, Bautista estuvo en Cortá por Lozano, acompañado por muchos de sus compañeros de convivencia, incluida su novia. En el ciclo, el uruguayo reveló que, después de la última gala, tuvo un encuentro íntimo con la sensual rubia.

"Te quiero preguntar.. Denisse antes de entrar a casarse dijo que le hubiera encantando escuchar un 'te amo' tuyo. Ahora que la tenés acá, ¿te nace eso?", le preguntó Vicky Xipolitakis, lo que le dio pie al invitado para contar que eso ocurrió cuando pudieron estar solos, uno frente al otro, en la habitación del hotel donde estuvo en aislamiento post GH: "Bueno, vamos a tener que repetir la escena de ayer, Denu",

"¿Anoche? ¿Desnudo?", le preguntaron en el panel y el uruguayo no anduvo con vueltas."Sí, desnudo", reconoció el ganador de Gran Hermano, con una sonrisa de oreja a oreja.