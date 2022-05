La escandalosa nueva pelea de Sabrina Carballo y su ex, Chanchi Estévez, en El hotel de los famosos

sabrina chanchi captura cruce.jpg La nueva pelea de Sabrina Carballo y Chanchi Estévez se originó mientras el staff definía su estrategia de cara a la próxima eliminación en El hotel de los famosos (El Trece).

Pero Sabrina continuó explicando su teoría: “Él quiere que todos digan que queremos que se vaya. Si se queda va a seguir jugando el papel de víctima. Y si se va, podrá decir que todos estábamos en contra de él y que le iba a ser imposible ganar”. Fue en ese momento cuando, aunque sin éxito, Lissa intentó mediar entre la ex pareja para que la discusión no pasase a mayores. Pero Chanchi arremetió “Es muy fácil decir 'después lo sacamos con los juegos'. ¿Sabés qué? No es fácil”.

Pero la actriz levantó presión y disparó, ya enojada, "Callate un poco, dejame hablar, no seas maleducado". Y el intercambio de palabras con su ex levantó temperatura ante su pregunta “¿A vos te parece que yo soy un maleducado?”, a lo cual ella le gritó “Sí, no me estás dejando hablar, Maximiliano. Dejame que te explique lo que te quise decir, flaco. ¿Me estás cargando?”.

La pelea de Sabrina Carballo y Chanchi Estévez terminó de la peor manera

En ese momento, sin emitir más comentarios, Chanchi Estévez se levantó y se fue de la reunión grupal; al tiempo que Sabrina Carballo le gritó furiosa "Andate a cagar". Pero allí el ex futbolista se dio media vuelta y lanzó, sereno pero visiblemente molesto, “Yo no pierdo la paciencia ni nada, pero ¿a quién te comiste, boluda?".

pelea sabrina carballo chanchi estevez captura.jpg Tras un tenso ida y vuelta con Sabrina Carballa, Chanchi Estevéz se levantó y se fue de la reunión del staff en El hotel de los famosos (El Trece).

“Les había dicho a los chicos: ‘Maxi, como está chupado, se va a enojar y nos vamos a terminar peleando y él yéndose’. Cuando está borracho, no puede hablar conmigo”, aseguró Sabrina. Y concluyó, a punto de explotar, “Decí que estamos en un lugar público porque sino lo agarro del cogote y lo cago a trompadas”.