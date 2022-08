La escatológica foto de Jimena Barón tras sus vacaciones familiares en Disney

Pero como nada es eterno, ya de regreso en Buenos Aires, Jimena Barón de a poco comenzó a retomar sus actividades de cara a lo que sería el próximo lanzamiento de sus nuevas canciones. Por eso este viernes volvió a mostrarse sexy y provocadora desde su cuenta de Instagram desde un baño con paredes y puerta roja, y artefactos blancos; mientras que ella está vestida con un total black. Allí sólo escribió la palabra "Llegando" junto a muchos emojis de serpientes, en clara referencia a La Cobra, su máximo hit.

Jimena Barón volviendo -posteo.jpg

Pero al ingresar al posteo, puede vérsela en la tercera fotografía de la serie con la ropa baja y a punto de sentarse en el inodoro, donde puede verse el tatuaje de su nalga derecha. Una imagen bastante poco sexy para algunos, pero no se puede negar la actitud de Barón al lanzarse a hacer semejante producción, seguramente anunciando con su "Llegando" que pronto habrá noticias del regreso de La Cobra.

Y como era de esperar, en poco más de 45 minutos su provocativo posteo cosechó casi 49 mil likes, donde su novio fue uno de los primeros a aprobarlo con un "Daleeeeeeee" con tres corazones negros.

Jimena Barón en el inodoro.jpg

El chistoso regalo que Jimena Barón le hizo a su novio en Disney

Siempre muy activa en sus redes sociales, Jimena Barón estuvo vacacionando en Disney junto a su hijo Momo y, su nuevo novio, Matías Palleiro. Allí el empresario cumplió años y se llevó una divertida sorpresa, con broma incluida, por parte de La Cobra.

A través de sus historias de Instagram, la ex de Daniel Osvaldo le contó a sus casi seis millones de seguidores de que se trataba el regalo: "Él odia su cumpleaños, como que no le gusta que le digan ‘feliz cumple’ mucho y eso. Así que le mandé a hacer esto", contó Barón mientras mostraba a cámara las remeras que hizo estampar con la cara de Matías y la frase "It's his birthday" (es su cumpleaños), con una divertida foto del ex rugbier.

Mientras el divertido trío de Jimena, Momo y Matías hacía fila para ingresar a uno de los parques, la actriz mostró a su novio con la remera puesta mientras se reía de fondo: “Odiado de que ya le dijeron ‘Feliz cumpleaños’ dos veces y ni entramos”, escribió en sus historias. Incluso, uno de los trabajadores del parque lo felicitó y Palleiro no tuvo otra opción que agradecerle el cumplido.

tuma.jpeg

Hace un tiempo que la exitosa actriz argentina blanqueó su romance con Matías Palleiro, y la relación está cada vez más consolidada. Aunque él no suela mostrarse mucho en las redes sociales, son cada vez más las imágenes que comparten juntos, e incluso en los últimos tiempos se puede observar la complicidad que Tuma tiene con Momo, el hijo de la cantante y el ex futbolista Daniel Osvaldo.

jimeee.jpg

Instalada en Orlando durante algunos días, Jimena contó que el sentimiento que la motorizó a planificar esa travesía fue el amor por su hijo Momo: "Te amo hijo, hacerte feliz es lo mejor que me pasa en la vida, si no me quedara sin aire en el espacio, te bajaría la luna".