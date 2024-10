La especial dedicatoria de Young Miko a Tini Stoessel en pleno show: "Tú me tienes..."

En un momento, Young Miko interpretó Fina, una canción que la puertorriqueña hizo junto a Bad Bunny. En una parte, la letra dice: "No sé que tú me hiciste, mami, que me tienes loco".

En el video que se hizo viral se observa que cuando le tocó cantar esa parte, la joven mira a Tini, la señala para indicar que le dedica esa frase y sigue luego caminando por el escenario.

Los rumores de romance entre ellas vienen hace meses y las pruebas demuestran que, al menos, hay mucha química.

El romántico ida y vuelta de Tini Stoessel con Young Miko que confirmaría su noviazgo

En su cuenta de Instagram, Tini Stoessel compartió fotos de su actuación junto a Coldplay en dos programas icónicos estadounidenses, Saturday Night Live y el Today Show.

"Todos estos días fueron demasiado increíbles. Gracias por tanto amor. Siempre llevaré en mi corazón la experiencia que tuve la oportunidad de vivir", expresó.

El posteo de la ex chica Disney recibió miles de comentarios, pero uno se destacó por encima del resto, el que dejó la cantante y compositora puertorriqueña Young Miko.

"Princesa", le dijo la artista a Tini. "Tuya!", fue la respuesta de la diosa argentina. Para muchos, esta fue la confirmación del romance, algo con lo que se viene especulando desde hace tiempo.

Días atrás, la ex Violetta subió una foto sexy en la playa y Miko no perdió la oportunidad para piropearla. "La más linda", remarcó y provocó una ola de rumores sobre el vínculo que las une.