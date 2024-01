La especial devolución de Moria Casán a Lourdes Sánchez en el Bailando 2023 que la emocionó hasta las lágrimas

Frente a su gran desempeño, y una complicación muscular de por medio, Moria Casán le dio unas sentidas palabras de aliento y la llenó de elogios en su devolución. “Emocionada, emocionada. El arte a este nivel emociona, ayer le pasó a Pacha, hoy me pasa a mi y a él también", admitió.

"Hay algo que ocurre cuando hay arte verdadero, compromiso, profesionalismo y es tan impresionante lo que hicieron. Increíble Lourdes, yo pensé que no es que no vas a poder, porque se tu exigencia y nivel de profesionalismo, pero es muy doloroso. Lo qué pasa es que los bailarines, a este nivel, también tienen como un umbral de dolor que ya lo metabólicas para superar", expresó.

En ese momento, los ojos de la bailarina se llenaron de lágrimas y la jurado continuó: “Es tanto lo que hacen, en brazo, cadera, piernas tanto lo que ponen en movimiento. Es tan extraordinario, es de un refinamiento, y además tiene sexapil...¿ cómo pueden meter todo en baile?. No lo puedo adjetivar más”.

“Lourdes, hoy estuviste... la mejor gala que te he visto hacer desde que estás en el Bailando. Lo que no te mata te fortalece, hay que seguir para adelante, nunca para atrás. El eje tiene que estar uno, los de afuera son de palo y los de adentro también. Excelente, magnífico, soberbio, no puedo adjetivarlo", finalizó aunque por el momento su nota es secreta.

La angustia de Lourdes Sánchez al sufrir un desgarro en la pista del Bailando 2023

Este lunes Lourdes Sánchezabrió la pista del Bailando 2023 (América) con un increíble cuarteto pero al finalizar la coreografía no pudo contener las lágrimas por un fuerte dolor en su cuerpo.

"Parece ser que Lourdes se acaba de lesionar, no lo sabe pero está dolorida, ¿Qué pasó?”, deslizó Marcelo Tinelli y la participante aseguró: “En el primer truco te juro que pensé que no iba a seguir".

"Yo siento que me desgarré, me duele mucho, lo sentí así cuando estaba bailando y pensé, porque le dije a Nico, pensé que te abandonaba. Un dolor muy feo y ahora que me estoy enfriando lo siento más”, amplió.

La bailarina especificó que la lesión la sentía el psoas, la cavidad abdominal delante del hueso pubiano. "Lo sentí así cuando estaba bailando y le dije a Nico: 'pensé que te abandonaba'. Un dolor muy feo y ahora que me estoy enfriando lo siento más", confesó.