El enojo de Martín Salwe tras las duras acusaciones de Lourdes Sánchez: "Se falta el respeto a si misma"

Según la bailarina, Salwe pidió las cosas de mala manera en vestuario e incluso llegó a insultar a una de las trabajadoras. "Es feo usar esa palabra que uso, que es malos tratos o maltrato. Yo acá trabajo hace un montón de tiempo, me han llamado más de seis años seguidos. Si sucedió, fue un malentendido, y creo que lo paso fue un comentario hacia Nenu", sostuvo Martín.

"Todos me conocen y me siento acá como en familia, yo respeto a todo el mundo”, aseguró. Acto seguido, apuntó nuevamente contra Lourdes e y también incluyó a su marido y productor Pablo "El Chato" Prada.

“Lo peor de todo es que Lourdes se falta el respeto a sí misma y también al Chato. Porque el Chato es el que nos contrata a nosotros hace más de seis años", expresó y completó: "No quiero creer que piensa que su marido, con quien duerme todas la noches, va a contratar a alguien que maltrata”.

El desconsolado llanto de Nenu López tras su perfomance en el Bailando 2023: "No es mi fuerte"

La pareja del Bailando 2023 (América TV), Nenu López y Martín Salwe, bailaron este jueves cuarteto y parece que para la bailarina la coreografía no estuvo a la altura del certamen y quebró en llanto.

Moria Casán, después de ver la performance de los participantes, opinó: "A Nenu, apenas la vi, el labio inferior le temblaba. Y yo pensé... No sé si te ibas a poner a llorar o algo te pasaba, como emocional. ¿Te pasó algo emocional antes de salir a la pista". Ahí, Nenu le respondió: "No, me costó mucho la coreografía".

La One remarcó: "La coreo es muy buena. Es una coreo extraordinaria. Esta tenía de todo, muy complicada. Te felicito, Facu (Insúa). Vi algunas impresiciones, pero vi cosas muy difíciles".

Más adelante, el coach acotó: "Moria, ¿puedo decir algo? Es para aplaudir a los chicos. Porque yo traté de plantear algo para apostar a más. Los chicos la verdad que pueden, le están metiendo muchas ganas. Nenu, amiga, te re banco y lo das todo siempre, te recontra felicito". El conductor Marcelo Tinelli al ver que la bailarina que no paraba de llorar interrumpió Insúa y dijo: "La veo llorar, y lo que dice Moria es verdad. El labio lo movía apenás empezó. ¿Te pasa algo? ¿Estás con algún tema?".

"No, la verdad es que me costó muchísimo la coreo. Tenía mucho miedo de exponerme, porque esto no es mi fuerte. Yo soy más urbana, como vieron en el ritmo anterior. Quise apostar a eso, porque confío en Facu y confío en Martín, que la rompe toda y se re esfuerza. Y no quería cambiar la coreo por mí que soy la profesional", expresó Nenu entre lágrimas.