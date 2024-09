La ex Gran Hermano que fue tiroteada por Rodrigo De Paul: "Me puso..."

En su visita al ciclo Toda, por el streaming de Carajo, Marian Farjat contó cómo fue el mensaje que recibió del futbolista y que ella vio después, cuando ya estaba saliendo con Tini Stoessel.

Embed

"Famosos que te hayan escrito...", le consultó Alex Caniggia. A lo que la ex GH recordó: "El que me mandó fue De Paul. Cuando yo vi el mensaje, él ya estaba con Tini (Stoessel)".

Al escuchar su nombre, el Emperador exclamó: "No, pará, te la quería pon..". A lo que Marian comentó: "No, creo que me puso ¿Qué onda?".

El futbolista del Atlético Madrid y la Selección Argentina le escribió por entonces a Marian pero ella no continuó la charla al ver tiempo después del mensaje que ya estaba empezando a salir con la cantante.

Marian Farjat integró la edición 2015 del popular reality que terminó ganando ese año Francisco Delgado.

marian farjat.jpg

Las fotos del sketch que grabó Susana Giménez con Rodrigo De Paul y Leandro Paredes para su nuevo programa

La diva de los teléfonos Susana Giménez regresará a la pantalla de Telefe con un nuevo programa. Recientemente, El ejército de LAM compartió unas imágenes de lo que se vendrá.

En Bondi, Ángel de Brito lanzó: "¿Los jugadores están concentrados? Más o menos”. "No estuvieron tan concentrados porque los estuvo distrayendo anoche Susana Giménez que cayó a la concentración, a la AFA, no con fines no- santos”, agregó. Y reveló: “Fue a grabar su sketch para la vuelta a la tele en donde va a estar con los jugadores de la Selección”.

Susana Giménez , Leandro Paredes y Rodrigo de Paul.jpg

“Estuvo Yayo con Caro Pardíaco, estuvo (Damián) Betular, estuvo Nico Vázquez, estuvo Peter Lanzani, estuvo Sebastián Estévanez, Jorgelina Aruzzi grabando el sketch de Susana con la peluquita negra”, contó el conductor.

En una de las fotos, la rubia posó con su peluca morocha junto a los futbolistas Leandro Paredes y Rodrigo De Paul. En la segunda imagen se la ve a la conductora con Aruzzi, Vázquez, Juan Pablo Varsky y Pablo Giralt.