La ex mujer de Piñón Fijo lo fulminó con una frase contundente

El periodista también reveló que Piñón aún no conoce a León, el bebé de su hija. "Sol fue mamá hace poco. Nació León y Piñón aún no lo conoce", añadió.

piñon-fijo-2022.jpg

Por último, Layús indicó que, por el momento, el artista no quiere hacer declaraciones sobre este conflicto. "Me dijo que prefiere no hablar, pero sé que está muy mal y la última opción que le queda es ir por la vía judicial para poder ver a sus nietos", cerró.

Maltratos y humillaciones, el tremendo descargo de Sol, la hija de Piñón Fijo

Este lunes en Intrusos (América TV) mostraron un posteo de Sol, la hija de Piñón Fijo, que se refirió a las declaraciones de su padre sobre el vínculo con ella y su nieta, Luna.

"Viendo y considerando que los días han pasado y mi padre no ha salido a defender a sus hijos de tremendas acusaciones gratuitas e injurias, me veo obligada a expresarme por este medio de un tema de índole privado", comenzó diciendo la hija del conductor.

image.png

Sol cuestionó la publicación de su padre: "El mal y dañino uso de la imagen de mi hija en una publicación polémica, que necesariamente iba a trascender, quiere defensa. Puedo haber expuesto su cara para expresar su confuso lamento, pero no, eligió la de mi pequeña, de 5 años".

La hija del artista fue contundente al referirse a Piñón. "Este acto representa una señal más del orden de prioridades del que lo hizo, donde siempre otorgó más importancia a sus interesa por sobre lo de sus nietos e hijos", añadió.

"Hace 8 mese que no veo a mi padre porque está desaparecido de nuestras vida después del último de tantos maltratos (en mi semana 32 de embarazo). Y fue el último porque me animé a poner un límite a las humillaciones crónicas desde 35 años. Esa fue mi única decisión concreta hasta el momento. Jamás le prohibí ver a los nietos", añadió.

Embed

"Ante esa decisión de limite esperé algún gesto de humanidad para reconfigurar sus encuentros con mi hija bajo nuestros límites y condiciones, y eso nunca existió. No apareció. Nació mi bebé y no apareció. En julio León estuvo internado con bronquiolitis aguda y tampoco apareció. No es la primera vez que se aleja de todos", siguió.

Por último, Sol sostuvo que nadie conoce al verdadero Piñón. "No se trata de ningún problema de separación de mis padres. Siempre acompañé sus decisiones, incluso hice un viaje al sur en motorhome con Fernanda, la nueva pareja de mi papá. Hace 34 años que conocen a un personaje. Yo hace 35 a la persona que está detrás, mi papá. No se puede tapar el sol con las manos. No puedo permitir que más nadie de mi familia salga herido", sentenció.

Karina Suárez, ex de Piñón Fijo, rompió el silencio

Karina Suárez, ex de Piñón Fijo, siempre mantuvo un perfil bajo. Sin embargo, en las últimas horas, la mujer decidió meterse en la polémica que se generó entre sus hijos con su padre.

En su cuenta de Instagram compartió una publicación, con una frase contundente, que -para sorpresa de muchos- coincide con los dichos de Sol.

elmaltrato.JPG

La ex pareja del animador subió a sus historias una placa del Colectivo educación inicial (@colectivoeducacioninicial), que dice: "Desnaturalicemos el maltrato".