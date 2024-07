La ex de Roberto Castillo, actual pareja de Cinthia Fernández, lo expuso por un terrible gesto con sus hijas

Reclamo de Daniela Vera Fontana a Roberto Castillo.jpeg

Con la foto de un paquete de pañales, la ex de Castillo escribió picante: “Con esta cantidad de pañales, ¿el progenitor cree que me puedo manejar tanto tiempo? Y en vez de comprarle los uniformes correspondientes, ya que les quedan chicos y mercadería para sus niñitas, les compra juguetes y golosinas. ¿Qué opinan?”.

De esta manera, la madre de las dos hijas menores del popular letrado profundizó aún más la conflictiva interna que vive con Castillo mediante esta nueva denuncia, luego de que asegurase que no le cerraban las fechas de la ida de la casa familiar del abogado y el comienzo del romance con su clienta, Cinthia Fernández.

Daniela Vera, Roberto Castillo y Cinthia Fernández.JPG

Roberto Castillo, el novio de Cinthia Fernández, le respondió a su ex tras la demanda por alimentos: "Elegí..."

La semana pasada, la pareja de Cinthia Fernández, Roberto Castillo, le respondió a su ex Daniela Vera Fontana, en A la tarde (América TV) quien le inició una demanda por alimentos de sus hijas.

El abogado, en el ciclo conducido por Karina Mazzocco, comenzó diciendo: "Estoy angustiado porque entiendo todo esto como un negocio para hacer crecer un estudio jurídico o hacer crecer una marca de ropa, o lo que sea. Me avergüenza que mis hijas queden en medio de un negocio que yo familiarmente siempre manifesté que me parecía absurdo".

Inmediatamente, remarcó: "Elegí quedarme callado mucho tiempo porque me parece que es el mejor camino. En un punto es como que te hacés el muerto y te siguen pegando entonces me parece que hay cuestiones que se fueron de las manos".

"Recién vengo de reunirme con el equipo de abogados que me va a defender y estaba muy confuso a la hora de impartir instrucciones porque están mis hijas. Tengo ejercicio para hablar y defenderme de las cosas que se dicen, pero entiendo que siempre es alimentar al monstruo que es la televisión", sumó.

roberto castillo.jpg

Más adelante, uno de los panelistas del programa le preguntó sin vueltas: "¿Sos deudor?". "Es que no hay reclamo de alimentos, con lo cual no hay deudas. Lo que hay es un compromiso como padre de no variar su economía cuando me voy de la casa, tenemos ese acuerdo", le respondió el letrado.

"Lo que me molestó es que, habiendo solventado todos los gastos de la casa y habiéndole dado plata en efectivo para los gastos, un día estoy entrando a una reunión, que fue hace muy poquito, y me dice que necesitaba plata, que había una promoción para cargar nafta por 50 mil pesos. Y al otro día veo una publicación donde dice que yo pago una cuota de alimentos de 50 mil pesos", detalló.

"Yo lo primero que hago es le mando un mensaje Daniela y le dije que esto se estaba yendo de las manos. A ella se le fue de las manos el impacto que debe tener en su psiquis, en la gente que la rodea, que la feliciten por que la empiecen a seguir en las redes sociales. Lo está haciendo a costa de la tranquilidad psicológica de mis hijas", sostuvo enojado.