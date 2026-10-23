Una famosa reveló su romance secreto con Mauro Icardi y puso en alerta a la China Suárez: "Una re historia"

“¿Yo te digo la verdad? Yo tuve una re historia con Icardi, hace una banda. Ni la China, ni Wanda... ¡La Chabona eh, la más turra del condado!“, expresó entre risas.

Y cuando le preguntaron por más detalles de aquel supuesto encuentro, La Chabona comentó nuevamente: "Yo tuve una re historia con Icardi, hace un banda, en un hotel. Hacete cargo guacho eh, dónde anda el guacho por ahí...".

Sin embargo, la influencer no sólo se quedó en eso sino que dio detalles íntimos de esa supuesta situación con el futbolista: "Tiene lo suyo Icardi. ¿Quién dijo que la tiene chiquitita? Esas son las resentidas que quedan dolidas del guacho", aseguró.

Las explosivas declaraciones de la influencer generaron enorme revuelo aunque ella misma aclaró que ese supuesto encuentro con el deportista se habría dado varios años atrás.

Quiénes acompañaron a la China Suárez y Mauro Icardi en su regreso a la Argentina

Tras unos días en Estados Unidos y México, la China Suárez y Mauro Icardi regresaron a Buenos Aires y se conoció la primera imagen de su llegada a la Argentina.

Después de unos días de descanso en el exterior, donde publicacaron varias imágenes, la actriz y el futbolista aterrizaron nuevamente en Buenos Aires.

La pareja regresó acompañada por Rufina, Magnolia y Amancio, además de la madre de la actriz, y las primeras imágenes de la familia en el aeropuerto no tardaron en circular.

El regreso al país de la pareja llega en un momento en el que todavía hay varias incógnitas sobre sus próximos pasos, tanto en lo profesional como en lo personal.

En el caso del futbolista, durante los últimos días circularon versiones sobre posibles reuniones con clubes que podrían estar interesados en contar con él tras finalizar su contrato con el Galatasaray de Turquía. Sin embargo, hasta el momento no hubo confirmaciones oficiales.